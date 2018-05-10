Азербайджанский музыкальный критик будет освещать международный фестиваль Рудольфа Нуриева

Известный азербайджанский музыкальный и театральный критик, доктор искусствоведения, профессор Азербайджанской Национальной Консерватории Улькяр Алиева во второй раз получила возможность вести дневник одного из самых престижных балетных форумов - XXXI Международного фестиваля классического балета им. Рудольфа Нуриева (Казань, Россия).

Как рассказала Day.Az музыкальный критик, фестиваль открывается сегодня, 10 мая премьерой "Баядерки" Людвига Минкуса в постановке Мариуса Петипа. В спектакле примут участие Кристина Андреева, Олег Ивенко, снявшийся недавно в роли Рудольфа Нуриева в английском фильме "Белый ворон", посвящённом жизни Р.Нуриева, а также солист Балета Сан-Франциско (США)

На фестивальной афише "Лебединое озеро" П.И.Чайковского, "Шурале" Ф.Яруллина, "Дон Кихот" Л.Минкуса и "Ромео и Джульетта" С,Прокофьева. Кроме этого, в фестивальной афише гала-концерт Казанского хореографического училища. Он в этом году отмечает четверть века, участие в концерте примут не только нынешние студенты, но и выпускники, которые успешно выступают на сценах разных театров мира.

В качестве приглашённых гостей - приезд труппы культового театра современного балета Бориса Эйфмана с постановкой "Чайковский. Pro et contra", а также выступление труппы Музыкального театра К.Станиславского и В.Немировича-Данченко - "Сюита в белом", "Маленькая смерть" и "Вторая деталь". Постановщик первого балета - Серж Лифарь, второго - Иржи Килиан, третьего - Уильям Форсайт.

Традиционно на Нуриевском фестивале можно будет видеть целую "россыпь" звезд мирового балета. Это Матильда Фрустье из Балета Сан-Франциско, солисты балета Мариинского театра Давид Залеев, Рената Шакирова, Лауретта Самерскаль из Мюнхенского балета, солист Дрезденского театра Иштван Саймон и другие.

Впервые в дни Нуриевского фестиваля пройдёт параллельная программа, посетив её, зрители смогут пообщаться с участниками и гостями фестиваля.

Как отмечает У.Алиева: "Отрадно, что в афишах фестиваля значится имя выпускника Бакинского Хореографического училища, бывшего солиста отечественного Театра оперы и балета, а ныне премьера Мариинского театра - Тимура Аскерова. Помимо балетного форума, приятно отметить, что во время посещения первого фестиваля, который проходил в Казани, ко мне обратились многие известные деятели культуры с вопросом о новых книгах нашего народного писателя Анара, у которого в Татарстане много поклонников его творчества. Благодаря поддержке дочери писателя - Гюнель Анаркызы, я с большим удовольствием передам книги российским почитателям таланта писателя".