Определились вторые финалисты Евровидения 2018 - ФОТО

В Лиссабоне (Португалия) на "Алтис Арена" прошел второй полуфинал 63-го международного конкурса "Евровидение 2018", сообщает Trend Life.

Путевку в финал со своими песнями и номерами попытались завоевать конкурсанты из стран - Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

В финал вышли представители следующих стран: Сербия, Молдова, Венгрия, Украина Швеция, Дания, Австралия, Норвегия, Словения, Нидерланды.

В конкурсе принимают участие представители 43 стран. В финал из двух полуфиналов (19+18) выходят по 10 стран-участниц, к которым присоединяются Великобритания, Германия, Испания, Франция, Италия и Португалия (страна-хозяйка). Первыми финалистами ранее стали представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии.

Логотипы конкурса связаны с морской тематикой, а его официальный девиз "Все на борт!" символизирует особое местоположение Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой. Ведущие конкурса - актриса театра и кино, телеведущая Филомена Каутела, журналист, шоувумен Сильвия Альберто, актриса Даниэла Руа и актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН Катарина Фуртадо.

Финал состоится 12 мая.