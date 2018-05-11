В Баку состоится концерт молодых музыкантов, посвященный 100-летию АДР
14 мая в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева состоится концерт молодых музыкантов, посвященный 100-летию АДР.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Филармонии, концерт пройдет в рамках проекта, организованного Филармонией при поддержке Министерства культуры и туризма Азербайджана "Gənclərə dəstək". Этот проект создает возможность юным и молодым музыкантам и вокалистам, обучающимся в различных музыкальных учебных заведениях страны, выступать на большой сцене и демонстрировать свое мастерство.
В концертной программе примут участие лауреаты республиканских и международных конкурсов Тофик Рзаев (композитор), Гумру Имамвердиева (композитор), Тамерлан Махмудов (туба), Джабир Алиев (труба), Замина Нуруллаева (вокал), Лейла Назарли (ф-но), Асмар Алхазова (ф-но), Эмиль Гурбанов (тар), Нилуфар Ибрагимли (ф-но), Айдан Расулзаде (канон), Фуад Ализаде (ф-но), Алия Салманова (композитор), Али Гаджизаде (валторна), Ибрагим Джаббаров (тар), Жаля Гамзаева (ф-но), Искандер Сафаров (тар), Надир Мирзаев (тар), а также Фидан Велиева, Рагима Ахундова, Фатима Джафарзаде в составе фортепианного ансамбля
В их исполнении прозвучат произведения азербайджанских и европейских композиторов.
Начало концерта - в 19:00.
Билеты можно приобрести во всех кассах города.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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