Объявлен прием азербайджанских фильмов для участия в Asia Pacific Screen Awards 2018

Кинокомпания Narimanfilm совместно с Asia Pacific Screen Awards (APSA - Кинопремия Азиатско-Тихоокеанского Региона) и FIAPF - International Federation of Film Producers Associations (Международной Федерации Ассоциации Кинопродюсеров) объявляют прием азербайджанских фильмов для участия в XII Asia Pacific Screen Awards. APSA охватывает территорию более 70 стран, состоящей из более четырех с половиной миллиардов человек, сообщили Trend в Narimanfilm, передает Day.Az.

Фильмы могут быть представлены для участия в номинациях по четырем категориям:

Полнометражный художественный фильм (60 мин +)

Полнометражный молодежный фильм (60 мин +)

Полнометражный анимационный фильм (40 мин +)

Полнометражный документальный фильм (40 мин +)

Окончательный срок подачи фильмов и материалов 1 июля.

Номинанты на 2018 Asia Pacific Screen Awards будут отобраны независимым советом по номинациям, который состоит из экспертов кинопроизводства, директоров и составителей программ фестивалей, кинокритиков и академиков из Азиатского и Тихоокеанского региона. Номинации для всех категорий будут объявлены на официальной конференции по номинациям, которая состоится за месяц до церемонии награждения. Азербайджан может быть представлен 4-мя картинами по одной в каждой категории. К конкурсу допускаются фильмы производства в период с 1 августа 2017 и до 31 октября 2018.

Церемония награждения состоится 29 ноября 2018 в Австралии.

Для получения дополнительной информации: +994 12 4916379, +994 55 2603603.