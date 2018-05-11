Азербайджанский режиссер оценит в России зарубежные фильмы - ФОТО

Азербайджанский режиссер Махир Джанас (Джананов) вошел в состав жюри VIII Международного молодежного кинофестиваля "Свет миру", который проводится в Ярославской области, сообщил Trend сам режиссер, передает Day.Az.

"В 2016 году мой фильм "Я вернулся" на этом кинофестивале получил две награды: специальный приз от Рыбинский администрации и диплом второй степени кинофестиваля "Лучший фильм". Приглашение поступило лично от президента кинофестиваля Олега Свободина. Задача - оценить по 10-балльной системе 20 игровых фильмов, ставших финалистами из России, Казахстана, Македонии, Латвии и других стран", - сказал Махир Джанас.

Фестивальные дни проходят в городах Рыбинск, Углич, Тутаев и Ярославль. Учредителями являются Рыбинская епархия Ярославской митрополии Русской Православной Церкви и Национальный фонд поддержки правообладателей (г. Москва).

Цель фестиваля - способствовать духовно-нравственному, патриотическому и художественно-эстетическому воспитанию современной молодежи.

Задачи фестиваля:

- создание среды здорового творческого общения детско-юношеских киностудий и отдельных молодых кинолюбителей;

- оказание методической и практической помощи специалистам, работающим в области детского и молодежного киновидеотворчества;

- выявление и поддержка одаренных детей;

- показ достижений молодых кинолюбителей, пропагандирующих традиционные духовно-нравственные ценности и здоровый образ жизни.



Финал пройдет с 23 по 27 мая.