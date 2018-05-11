В Баку состоится встреча с известными режиссерами

При совместной организации Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР), сети кинотеатров CinemaPlus, компании Cinema Distribution и посольства Литвы в Азербайджане состоится встреча с режиссерами Гедре Жичките (Литва) и Мэйти Альберди (Чили), сообщили Trend в пресс-службе СКАР, передает Day.Az.

Гедре Жичките и Мэйти Альберди, которые являются режиссерами короткометражного документального фильма "Я не отсюда", проведут встречу с азербайджанскими кинематографистами. В ходе мероприятия состоится показ документальной ленты "Я не отсюда".

Встреча состоится 16 мая в 19:00 в кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan.