Выступление азербайджанских музыкантов в Белграде встречено бурными аплодисментами - ФОТО

В Национальном театре Белграда (Сербия) состоялся торжественный гала-концерт, посвященный 95-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР), сообщил Trend заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев, передает Day.Az.

В концерте приняли участие народный артист Азербайджана, профессор, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреат Государственной премии, выдающийся тарист Рамиз Гулиев, заслуженная артистка, солистка Государственного академического театра оперы и балета Афаг Аббасова и симфонический оркестр Национального театра Белграда под управлением заслуженного артиста, лауреата международных конкурсов, президентского стипендиата, дирижера Эйюба Гулиева.

Вечер был организован посольством Азербайджана в Сербии, Культурным центром Азербайджана и проходил при поддержке Национального театра Белграда.

В концерте также приняли участие знаменитые деятели культуры Сербии - сопрано Ясмина Трумбеташ, баритон Александр Самратович и лауреат международных конкурсов, пианистка Мина Ристич.

Перед концертом представители азербайджанской диаспоры, общественные деятели, представители посольства, сотрудники Культурного центра Азербайджана в Белграде и азербайджанские деятели искусства возложили цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Белграде. В своем выступлении посол Азербайджана в Сербии Эльдар Гасанов подробно рассказал о жизни великого политического деятеля Азербайджана, Общенационального лидера Гейдара Алиева.

На торжественном вечере в Национальном театре генеральный директор и художественный руководитель театра, профессор Даян Савич, директор Культурного центра Азербайджана Зарифа Ализаде и заместитель министерства культуры и информации Сербии Ася Драча Мунтеан отметили значимую роль великого политического деятеля, Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в укреплении связей между двумя странами.

Симфонический оркестр под руководством дирижера Эйюба Гулиева исполнили лучшие образцы азербайджанской и мировой музыкальной классики - произведения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи, Саида Рустамова, Васифа Адыгезалова, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Франца Легара, Витторио Монти и сербского композитора Петара Крстича.

Выступления азербайджанских и сербских музыкантов были встречены бурными аплодисментами. По завершении программы тарист Рамиз Гулиев вместе с симфоническим оркестром исполнили на бис.

Отметим, что публикой с особым интересом был встречен дуэт оперных певиц Азербайджана и Сербии - Ясмины Трумбеташ и Афаг Аббасовой.