Директор турецкого оркестра Гёкче Озлер: Развитие Азербайджана просто поразило нас - ФОТО

Завершились гастроли Государственного симфонического оркестра Бурсы в Азербайджане, посвящённые 95-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева. Заключительный концерт состоялся на сцене Гянджинской государственной филармонии при полном аншлаге.

"Можно смело говорить, что первое гастрольное турне турецкого оркестра в нашу страну состоялось и стало важнейшим культурным событием года", - отметил в беседе с Day.Az народный артист Азербайджана, маэстро Ялчин Адигезалов.

Известный дирижер отметил, что успех был бы невозможен без огромной поддержки со стороны руководства регионов.

"Мы выражаем глубокую благодарность председателю Верховного Меджлиса Нахичеванской Автономной Республики господину Васифу Талыбову и Главе Исполнительной власти города Гянджи господину Эльмару Велиеву, за организацию гастролей на европейском уровне.

Огромный вклад в успех проекта внёс глава компании Uludag и президент филармонического общества Бурсы господин Мехмет Омер Кызыл, специально прибывший на концерт в Баку. Министерство культуры и Азербайджанская государственная академическая филармония также поддержали нас. Мы стали свидетелями колоссального интереса со стороны публики в регионах , залы не могли вместить всех желающих. Необходимо воспринимать это как мощный стимул для дальнейшей популяризации классики в регионах. Мы просто обязаны и дальше развивать это направление для подрастающего, молодого поколения страны", - сказал в заключении Ялчин Адигезалов.

Директор и первый концертмейстер Симфонического оркестра Бурсы Гёкче Озлер в интервью нашему сайту сообщил, что понимал всю ответственность событий перед гастролями.

"Известно, что до нас турецкие оркестры выступали в основном в Баку. Полноценный оркестр составом в 70 человек впервые выступил в Нахичевани и Гяндже. Мы знали, про стремительное экономическое развитие братской страны, но то, что мы увидели, просто поразило нас.

Мы высоко оцениваем ту честь, которую нам оказали в Нахичевани и Гяндже. Музыканты оркестра почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева посещением Центров в Нахичевани, Гяндже и на Аллее почетного захоронения в Баку. Мы также поклонились могилам великих азербайджанских композиторов, произведения которых исполняли на концертах. Мы выражаем искреннюю благодарность инициатору проекта - маэстро Адигезалову и всем нашим новым друзьям, которые окружили нас вниманием и заботой. Мы чувствовали себя как дома. Уезжая, мы оставляем в Азербайджане наши сердца ", - сказал турецкий музыкант.

Ф. Агаларова