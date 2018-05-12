Такого вы еще не видели! В Баку показали, как рисовать деньги - ФОТО

В художественной галерее "Гыз Галасы" ("QGallery") в Баку состоялось открытие персональной выставки Зарнишан Юсиф под названием "MONEY, MONEY, MONEY". Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В экспозицию вошли более 30 произведений, каждое из которых представляет мироощущение автора, воспринимающего окружающий мир через призму вписанных в холст различных денежных банкнот.

Среди банкнот, изображенных на полотнах художницы, можно увидеть уникальные, старинные экземпляры, которые на протяжении последнего столетия активно использовались на территории Азербайджана, начиная с начала прошлого века и по сегодняшний день. И это далеко не случайно, что выставка "MONEY, MONEY, MONEY", приурочена к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

По словам Зарнишан Юсиф, экспонируемые на выставке работы разделены на три серии: в одну входят работы, на которых представлены купюры разных стран, вторая - это произведения, посвященные китайским деньгам, третья серия работ полностью посвящена денежным купюрам Азербайджана.

Отметим, что, стремление искать новое и быть разной, открытость миру молодой художницы Зарнишан Юсиф, мало кого оставляет равнодушным. Полотна Зарнишан Юсиф отличаются текучестью форм, многослойностью фактуры и богатым содержанием. С одной стороны, они полны экспрессии, в то время как с другой стороны лаконично сдержанны, но абсолютно все ее картины удивляют сложным колористическим решением.

Выставка проходит в галерее "Гыз Галасы" с 12 по 31 мая 2018 года. Вход на выставку свободный.