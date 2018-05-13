В Шеки проходит международный фестиваль «Театр без границ» - ФОТО

В древнем Шеки, известном как город фестивалей, проходит еще один международный фестиваль.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

12 мая в Шекинском государственном драматическом театре имени Сабита Рахмана стартовал III Шекинский международный театральный фестиваль "Театр без границ".

Фестиваль, организованный совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики, Исполнительной властью города Шеки и Союзом театральных деятелей Азербайджана в рамках Государственной программы "Aзербайджанский театр в 2009-2019 годах", посвящен 95-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и 145-летию национального профессионального театра Азербайджана.

В фестивале, который продлится до 19 мая, наряду с театрами нашей страны, принимают участие известные театральные коллективы из Ирана, Грузии, Колумбии и России.

Фестиваль проводится по двум направлениям - на национальном и международном уровнях. В рамках национальной программы 19 театральных коллективов Азербайджана с 12 по 18 мая покажут спектакли в различных регионах нашей республики. Зрители регионов получат возможность посмотреть интересные спектакли ведущих театральных коллективов страны.

B рамках международной программы спектакли будут показаны с 12 по 17 мая в городе Шеки, один спектакль в Лянкяране, а два спектакля 18-19 мая в Баку.

В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли участие официальные лица организационных структур, известные деятели театрального искусства, гости, а также любители театра.

До начала церемонии участники фестиваля возложили цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву у здания исполнительной власти города, почтили память великого лидера.

Затем участники мероприятия ознакомились с развернувшейся в фойе выставкой, посвященной историческому пути, пройденному азербайджанским театром.

Выступивший на церемонии открытия глава Исполнительной власти города Шеки Эльхан Усубов от имени жителей города, любителей театра выразил признательность руководству Министерства культуры за поддержку в проведении в Шеки столь престижного театрального праздника. Было отмечено, что Шеки, являющийся одним из древних культурных центров Азербайджана, уже стал городом фестивалей. Ежегодно в этом городе проводятся по 3-4 международных фестиваля.

Эльхан Усубов отметил, что национально-духовные ценности - основной фактор, объединяющий людей. Профессиональное театральное искусство Азербайджана, становление которого пришлось на 70-е годы XIX века, сыграло незаменимую роль в сохранении, пропаганде национально-духовных ценностей нашего народа, формировании его эстетического вкуса.

Было отмечено, что в Шеки, обладающем древней культурой, проявляется большой интерес к театральному искусству. B этом городе существуют театральные традиции. В 1879 году в Шеки впервые была поставлена комедия Мирзы Фатали Ахундзаде "Гаджи Гара". В 1933-1950 годах в Шеки с перерывами действовал Государственный драматический театр, а в 1959-1975 - народный театр. На сцене выделяющегося собственным стилем Шекинского государственного драматического театра, действующего с 1975 года, наряду с произведениями азербайджанских драматургов, ставятся и пьесы мировых классиков. "Считаю, что III Шекинский международный театральный фестиваль станет важным событием в культурной жизни нашего города", - сказал Эльхан Усубов.

Выступивший на церемонии заместитель министра культуры Адалят Велиев сделал краткий экскурс в 145-летнюю историю азербайджанского театра, рассказал об успехах наших театров в последние годы.

Подчеркнув безграничный интерес к третьему по счету фестивалю, ставшему одной из наших театральных традиций, заместитель министра сообщил, что для участия в международном фестивале поступили обращения из более чем 60 стран мира.

После церемонии открытия зрители посмотрели спектакль "Макбет-Зар" театрального коллектива "Титовак" Ирана, поставленный по мотивам трагедии Шекспира "Макбет".

В заключение спектакля творческому коллективу театра были вручены подарки от имени Министерства культуры и Исполнительной власти города Шеки.