В Баку почтили память азербайджанского композитора Кара Караева - ФОТО

13 мая 1982 года - печальная дата в истории музыкальной культуры нашей страны. В этот день ушел из жизни великий сын азербайджанского народа, выдающийся композитор, педагог, общественный деятель, народный артист СССР, Герой Социалистического труда, лауреат государственных премий, академик Академии наук Азербайджана Кара Караев.

13 мая коллектив Союза композиторов Азербайджана (СКА) и представители музыкальной общественности страны пришли в Аллею почетного захоронения, чтобы почтить память всемирно известного композитора.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Председатель СКА, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде рассказала о жизни и творчестве Кара Караева. Она отметила, что его заслуги перед азербайджанским народом неоценимы, эта культовая личность оставила после себя огромное количество произведений, которые сегодня звучат на мировых сценах. "Кара Караева знали и любили во всем мире. Это был очень трудолюбивый, отзывчивый, скромный человек, который взрастил не одно поколение талантливых музыкантов. Его кончина стала большой утратой для нашего народа", - сказала Ф.Ализаде.

Председатель СКА довела внимания, что в связи с проведением в 2018 году 100-летия со дня рождения выдающегося композитора в республике в течение всего года осуществляется ряд мероприятий, посвященных Кара Караеву.

Затем воспоминаниями поделились ученики Кара Караева - заслуженные деятели искусств, профессор Эльнара Дадашева, музыковед Наргиз Шафиева и композитор, секретарь СКА Джалал Аббасов. Говорилось, что Кара Караев - это гений, внесший огромный вклад в развитие азербайджанской профессиональной музыки, именно благодаря мастерству педагога его ученики добились больших высот.

Участники мероприятия также почтили память выдающихся представителей азербайджанской музыки Узеира Гаджибейли, Тофика Кулиева, Фикрета Амирова, Васифа Адигезалова, а также Муслима Магомаева-деда и Муслима Магомаева-внука, возложили цветы на их могилы.