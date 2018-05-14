Афаг Аббасова стала лауреатом национальной премии "Humay"

В Баку состоялась 26-я церемония вручения национальной премии "Humay".

В номинации "Театр" была награждена ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Азербайджана, Президентская стипендиатка Афаг Аббасова. Премия была вручена за достижения в развитии и пропаганде азербайджанского оперного искусства.

Следует отметить, что кроме успешных выступлений Афаг Аббасовой в ведущих партиях спектаклей Театра оперы и балета, ее гастроли с большим успехом проходили в оперных театрах и концертных залах Беларуси, США, Германии, Австрии, Италии, Франции, Великобритании, Словакии, Сербии, Северном Кипре, России, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции.

Театральные критики и представители прессы зарубежных стран всегда восторженно отзываются о выступлениях Афаг Аббасовой, отмечая ее прекрасные вокальные данные, красивый тембр голоса, артистизм и сценическую внешность.

Н. Гасымова