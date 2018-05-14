В Баку состоялся вечер, посвященный творчеству Булата Окуджавы - ФОТО

14 мая 2018 19:53

В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялся творческий вечер авторской песни и поэзии, сообщили Trend в пресс-службе РИКЦ, передает Day.Az.

Мероприятие было посвящено творчеству Булата Окуджавы. В концерте приняли участие исполнители из Азербайджана, Казахстана и России.

Гостей РИКЦ приветствовали заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин и руководитель Бакинского клуба авторской песни Джавид Имамвердиев.

Участники концерта представили зрителям произведения Булата Окуджавы и свои музыкальные и поэтические композиции.

 

Зрители горячо приветствовали всех участников концерта, в том числе квартет "Фламинго" (Казахстан).

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