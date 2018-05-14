В Баку состоялся вечер, посвященный творчеству Булата Окуджавы - ФОТО
14 мая 2018 19:53 111
В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялся творческий вечер авторской песни и поэзии, сообщили Trend в пресс-службе РИКЦ, передает Day.Az.
Мероприятие было посвящено творчеству Булата Окуджавы. В концерте приняли участие исполнители из Азербайджана, Казахстана и России.
Гостей РИКЦ приветствовали заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин и руководитель Бакинского клуба авторской песни Джавид Имамвердиев.
Участники концерта представили зрителям произведения Булата Окуджавы и свои музыкальные и поэтические композиции.
Зрители горячо приветствовали всех участников концерта, в том числе квартет "Фламинго" (Казахстан).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!