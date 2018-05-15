В рамках проекта "Unudulmayanlar" Центр мугама посвятил великолепный концерт Шовкет Алекперовой - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама в рамках крупномасштабного проекта "Unudulmayanlar" ("Незабываемые"), состоялся вечер, посвященный творчеству выдающейся певицы, видной представительницы исполнительского искусства Азербайджана, народной артистке Азербайджана Шовкет Алекперовой.

Отметим, что цель проекта "Unudulmayanlar" проведение вечеров, посвященных творчеству выдающихся деятелей азербайджанской культуры - композиторов, классических и мугамных исполнителей, которые оставили неизгладимый след в истории становления и развития азербайджанской национальной музыки.

На протяжении всего вечера ведущий мероприятия доктор философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы рассказывал публике о важных этапах в биографии и творчестве Шовкет Алекперовой.

Шовкет Алекперова родилась в 1922 году в Баку. В раннем возрасте Алекперова играла на кеманче. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, где её талант оценивали великий композитор Узеир Гаджибейли и выдающийся певец Бюльбюль. После блестящего исполнения ею композиции "Карабах шикестеси" Гаджибейли принял Алекперову в новосозданный Азербайджанский государственный хор, в котором она начала профессиональную карьеру певицы. Её наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и видный оперный певец Гусейнкули Сарабский.

С 1945 года она работала в Азербайджанской государственной филармонии. К 1950-м годам Алекперова была признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. За свою творческую карьеру Алекперова посетила с гастролями более 20 стран в Европе, Азии и Африке. Успешно выступала во Франции, Шри-Ланке, Афганистане, Индии, Египте, Алжире, Турции, Польше. В её репертуар входят мугамы, народные песни и песни азербайджанских композиторов.

На мероприятии с речью выступили руководитель Фонда Хан Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева, заслуженный деятель искусств Айдын Кязымзаде, музыковед, профессор Джейран Махмудова, которые отметили, что Шовкет Алекперова внесла большой вклад в национальное музыкальное искусство, воспитала плеяду талантливых исполнителей.

В концертной программе вечера в сопровождении Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Агаверди Пашаев) солисты мероприятия заслуженные артисты Гюлюстан Алиева, Алмаз Оруджова, Илаха Эфендиева, Нурия Гусейнова, а также Сархан Буньядзаде, Камиля Набиева исполнили известные мугамы, произведения Узеира Гаджибейли, Тофика Гулиева и Эмина Сабитоглу и др.

Каждое исполнение талантливых музыкантов завершалось восторженными аплодисментами публики.

Также на мероприятии были продемонстрированы видео-фрагменты выступления Шовкет Алекперовой.

Информационная поддержка проекта - Азербайджанский телеканал "Культура", Азербайджанское радио, АЗЕРТАДЖ и журнал "Баку", а также Trend.az, Day.Аz, Milli.Аz.

Н. Гасымова