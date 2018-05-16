В Центре Мугама наградили победителей Конкурса Этюдов

16 мая 2018 12:31

Уже долгое время в рамках совместного проекта Международного центра мугама и Азербайджанского государственного университета культуры и искусств "Новое поколение приглашает..." в Центре проходят мугамные концерты, театральные постановки, вечера классической и джазовой музыки.

Вчера в Центре мугама праздничным гала-концертом завершился I Конкурс этюдов "Sürət və cürət" ("Скорость и смелость"). Конкурс был организован Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств и проводился среди студентов университета. Открытие конкурса состоялось в Центре мугама 2 мая. Конкурс проходил в 2 тура по двум специальностям "Фортепиано" и "Струнные и духовые инструменты".

Вначале мероприятия организаторы объявили победителей и раздали участникам конкурса дипломы. После церемонии награждения состоялся концерт, на котором дипломанты и лауреаты конкурса исполнили этюды Ф. Шопена, С. Рахманинова, Г. Гараева, К. Черни, Ф. Амирова, А.Скрябина и др.

Следующее мероприятие в рамках проекта Международного центра мугама и АГУКИ "Новое поколение приглашает..." состоится 22 мая. В Центре пройдет праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня образования Азербайджанской Демократической Республики.

Н.Гасымова

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