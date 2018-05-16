В Азербайджане определены победители конкурса этюдов "Скорость и смелость"

В Баку в Международном центре мугама прошел гала-вечер лауреатов первого Конкурса этюдов "Sürət və cürət" (Скорость и смелость). Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Конкурс проведен Международным центром мугама и Государственным университетом культуры и искусств (ADMİU) в рамках совместного проекта "Yeni nəsil dəvət edir" ("Новое поколение приглашает"). В конкурсе приняли участие студенты вуза, он состоял из двух туров и проходил по категориям "Фортепиано" и "Струнные и духовые инструменты".

На открытии вечера декан факультета Музыкального искусства ADMİU, профессор Джейран Махмудова отметила, что главная цель проекта направлена на выявление талантливой молодежи, реализацию их творческого потенциала в музыкальной сфере.

Гран-при конкурса был удостоен Рамиз Севдималиев, первое место - Зулейха Шыхыева и Пярвин Пашазаде, второе - Нурлан Абдуллазаде, Гюнель Фарзалиева и Эльмеддин Ибрагимов, третье - Нигяр Гусейнова, Гюльнар Ахундова и Заур Мамедов.

В исполнении лауреатов прозвучали композиции азербайджанских и мировых классиков - Гара Гараева, Арифа Меликова, Фикрета Амирова, Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Александра Скрябина и других.