Отмечаем Международный день музеев рядом мероприятий в Национальном музее искусств

В Азербайджанском национальном музее искусств состоится выставка "Андеграунд. Новая жизнь" в рамках Международного дня музеев.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе музея, на выставке будут представлены работы художников 1950-1980 годов, идущие вразрез с официально принятой идеологической советской линией, а именно Джавада Мирджавадова, Тофика Джавадова, Расима Бабаева, Кямала Ахмеда, Ашрафа Мурада, Горхмаза Эфендиева. Отметим, что среди представленных произведений некоторые работы вывешиваются впервые.

Открытие выставки - в 17:00. На открытии выступит группа "Ахмедовски Трио".

После открытия выставки в 18:30 Клуб искусств "Артлогос" проведет дискуссию по этой теме. Ведущий дискуссии - Рустам Гусейнов.

Вход свободный.

Ф.Агаларова