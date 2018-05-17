Отмечаем Международный день музеев рядом мероприятий в Национальном музее искусств
17 мая 2018 10:34 121
В Азербайджанском национальном музее искусств состоится выставка "Андеграунд. Новая жизнь" в рамках Международного дня музеев.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе музея, на выставке будут представлены работы художников 1950-1980 годов, идущие вразрез с официально принятой идеологической советской линией, а именно Джавада Мирджавадова, Тофика Джавадова, Расима Бабаева, Кямала Ахмеда, Ашрафа Мурада, Горхмаза Эфендиева. Отметим, что среди представленных произведений некоторые работы вывешиваются впервые.
Открытие выставки - в 17:00. На открытии выступит группа "Ахмедовски Трио".
После открытия выставки в 18:30 Клуб искусств "Артлогос" проведет дискуссию по этой теме. Ведущий дискуссии - Рустам Гусейнов.
Вход свободный.
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