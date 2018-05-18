"От древности к современности": Fashion-выставка в Баку - ФОТО

17-19 мая в отеле Fairmont Baku Flame Towers в Баку проходит 7-й сезон Недели моды Azerbaijan Fashion Week (AFW), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Azerbaijan Fashion Week/осень-зима 2019 - главное fashion-событие этой весны, где на подиуме можно увидеть лучшие коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров.

Перед официальным открытием Недели моды была проведена пресс-конференция с участием организаторов и дизайнеров-участников Azerbaijan Fashion Week.

В пресс-конференции приняли участие посол Франции в Азербайджане Аурелия Бушез и посол Марокко в Азербайджане Мохаммед Адиль Эмбарш, проинформировавшие присутствующих о творчестве дизайнеров, которые представят их страны на Azerbaijan Fashion Week. Отметим, что наряду с другими зарубежными дизайнерами, свои коллекции на AFW продемонстрируют Патрик Боффа (Франция) и Карим Тасси (Марокко).

Заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова рассказала, что представит на Недели моды две коллекции. Первая коллекция, создана из шелковых тканей с гранатовым узором. Вторая - из уникальных узбекских шелков. Впервые презентация коллекции состоялось в рамках третьего Международного конкурса Miss Union Fashion 2018 в Ташкенте (Узбекистан) с участием моделей из стран Азии, Африки и Европы.

После пресс-конференции прошло открытие специальной fashion-выставки "От древности к современности". Напомним, что проведение 7-го сезона официальной Недели моды страны - Azerbaijan Fashion Week посвящено 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. В связи с этим организаторы AFW уделили большое внимание демонстрации эволюции азербайджанских женских нарядов за последний век.

На выставке "От древности к современности" за историческую составляющую отвечают экспонаты уникального Бакинского дома национальной одежды. В рамках выставки представлены платья Карабахского, Нахчыванского и Иреванского ханств, а также наряды азербайджанского дизайнера Туркан Туркель. Важным аккордом fashion-выставки стала демонстрация работ прославленного азербайджанского дизайнера, заслуженного деятеля искусств Фахрии Халафовой. Ее платье в цветах Государственного флага Азербайджана стало знаковым моментом на Недели моды AFW, посвященной 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Выставка открыта в течение всех трех дней проведения Azerbaijan Fashion Week. Вход на выставку свободный с 15:00 до 18:00. В это же самое время для всех желающих открыт шоурум Azerbaijan Fashion Week, в котором гости могут ознакомиться и приобрести последние коллекции как азербайджанских, так и зарубежных дизайнеров.

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