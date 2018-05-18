Azerbaijan Fashion Week - день первый - ФОТО

17 мая в Баку в отеле Fairmont Baku Flame Towers стартовала Неделя моды Azerbaijan Fashion Week, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, передает Day.Az со ссылкой на Trend. 7-й сезон Azerbaijan Fashion Week проходит с 17 по 19 мая.

В первый день Аzerbaijan Fashion Week прошли показы - Alex Chzhen, Mak Mari, Yerlan Zholdasbek, Jemma Aleksander, Di Siitova, Fakhriya Khalafova, Forte Fashion, Ajour, Kengerli.

В рамках Azerbaijan Fashion Week пройдет ряд торжественных показов с участием известных дизайнеров, которые познакомят гостей Недели моды со своими новыми коллекциями сезона осень-зима 2018/19.

Вместе с основной программой показов проходит ставший традиционным Showroom Аzerbaijan Fashion Week, который предоставляет возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и просто гостям Недели напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена.

За время своего существования благодаря высокому уровню организации и обретению статуса ведущего модного события страны, оргкомитет Аzerbaijan Fashion Week подписал множество партнерских соглашений по сотрудничеству с Неделями моды, проводящимися в различных странах мира, повышая уровень узнаваемости страны и региона в fashion-сообществе на международном уровне. На данный момент партнерамиАzerbaijan Fashion Week являются Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Kazakhstan Fashion Week, Tbilisi Fashion Week, Caspian Fashion Week, Belarus Fashion Week, Krasnodar Fashion Week. Несколько дней назад также состоялось подписание соглашения с Volga Fashion Week, чей представитель также будет находиться среди почетных гостей Аzerbaijan Fashion Week.