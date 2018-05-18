Исполнители из Азербайджана, Беларуси и России представили оперу "Аида" в Беларуси - ФОТО

17 мая в Большом театре оперы и балета Республики Беларусь была показана опера "Аида" великого итальянского композитора Джузеппе Верди в исполнении знаменитых исполнителей Азербайджана, Беларуси и России.

Ведущие партии исполняли - солист Мариинского театра, заслуженный артист России Ахмед Агади (Радамес), народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии Анастасия Москвина (Аида), Оксана Якушевич (Амнерис), лауреат Гос.премии Станислав Трифонов (Амонасро), Василий Ковальчук (Рамфис), Александр Кеда (Царь Египта), Янош Нелепа и Марина Лихошерст.

Спектакль прошел под управлением заслуженного артиста Азербайджана, обладателя Президентской премии, дирижера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева.

Режиссер-постановщик спектакля - обладатель медали Франциска Скорины Михаил Панджавидзе, Декорации и костюмы - народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии СССР Евгений Чемодуров, художник-постановщик - лауреат Государственной премии Беларуси Александр Костюченко, хормейстер-постановщик - народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии Нина Ломанович, художник по костюмам - Екатерина Булгакова, художник по свету - Сергей Шевченко, балетмейстер-постановщик Александра Тихомирова.

Опера прошла при полном аншлаге и вызвала неподдельный интерес у любителей классической оперы. Публика неоднократно вызывала исполнителей и азербайджанского дирижера на сцену по завершении спектакля.

После спектакля генеральный директор Большого театра Владимир Гридюшко лично поблагодарил дирижера Эйюба Гулиева и всех участников спектакля за большой профессионализм и яркое исполнение шедевра великого итальянского мастера. Он также отметил особую динамику в развитии отношений государственных оперных театров Азербайджана и Республики Беларусь.

Добавим, что это не первый визит Эйюба Гулиева в Большой театр Беларуси - на протяжении последних четырех лет под его управлением были показаны оперы "Травиата" Дж.Верди, "Иоланта" П.Чайковского, "Кармен" Ж.Бизе и новая постановка балета "Любовь и смерть" П. Бюльбюль оглы.

Ф. Агаларова