Эльчин Ширинов вошел в джазовое трио мировой звезды Авишаи Коэна
Азербайджанский джазовый пианист и композитор Эльчин Ширинов выступил на одной сцене со всемирно известным контрабасистом, композитором, певцом и аранжировщиком Авишаем Коэном во Франции.
Один из самых популярных джазовых музыкантов в мире израильский композитор Авишаи Коэн на днях объявил на своей странице в Facebook о том, что азербайджанский музыкант Эльчин Ширинов стал частью джазового трио, и будет выступать вместе с ними на всех концертах в их турне по разным странам.
Как сообщил Day.Az Ширинов, он до сих пор под впечатлением от своего выступления вместе с джазовой звездой Америки.
"Авишаи Коэн - один из самых лучших в мире музыкантов, поэтому безумно рад, что мне довелось сыграть с ним. Наш тандем удался, поэтому буду выступать вместе с ним на протяжение всего его тура по разным странам", - сказал музыкант.
Отметим, что Авишаи Коэн - контрабасист-виртуоз. Его музыка соединяет восточноевропейские, ближне-восточные и африканские традиции и вытаскивает из тебя ностальгию по всем этим землям сразу. Кроме того, он выделывает что-то невообразимое: играет на нем пальцами, локтями, ладонями и чуть ли не коленями - так, что инструмент звучит как небольшой оркестр из струнных и ударных. Во время исполнения он танцует, корчит рожи.
Франгиз АгалароваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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