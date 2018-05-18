Эльчин Ширинов вошел в джазовое трио мировой звезды Авишаи Коэна

Азербайджанский джазовый пианист и композитор Эльчин Ширинов выступил на одной сцене со всемирно известным контрабасистом, композитором, певцом и аранжировщиком Авишаем Коэном во Франции.

Один из самых популярных джазовых музыкантов в мире израильский композитор Авишаи Коэн на днях объявил на своей странице в Facebook о том, что азербайджанский музыкант Эльчин Ширинов стал частью джазового трио, и будет выступать вместе с ними на всех концертах в их турне по разным странам.

Как сообщил Day.Az Ширинов, он до сих пор под впечатлением от своего выступления вместе с джазовой звездой Америки.

"Авишаи Коэн - один из самых лучших в мире музыкантов, поэтому безумно рад, что мне довелось сыграть с ним. Наш тандем удался, поэтому буду выступать вместе с ним на протяжение всего его тура по разным странам", - сказал музыкант.

Отметим, что Авишаи Коэн - контрабасист-виртуоз. Его музыка соединяет восточноевропейские, ближне-восточные и африканские традиции и вытаскивает из тебя ностальгию по всем этим землям сразу. Кроме того, он выделывает что-то невообразимое: играет на нем пальцами, локтями, ладонями и чуть ли не коленями - так, что инструмент звучит как небольшой оркестр из струнных и ударных. Во время исполнения он танцует, корчит рожи.

Франгиз Агаларова