Национальный музей искусств объявил Дни открытых дверей

Национальный музей искусств Азербайджана в честь Международного дня музеев объявил Дни открытых дверей. Как сообщили Day.Az в пресс-службе музея, 19 и 20 мая вход в музей свободный.

Напомним, что кроме постоянно представленных экспозиций, в данный момент в музее проходит выставка "Искусство Японии из коллекции Азербайджанского национального музея искусств". Данная выставка продолжает серию "Мировое искусство из коллекции Азербайджанского национального музея искусств", задуманную как череду "географических" выставок, на которых будут представлены художественные произведения из Фондов хранения музея, насчитывающих на сегодняшний день около 18 тысяч единиц.

А вчера, в честь Дня музеев, состоялось открытие выставки "Андеграунд. Новая жизнь", где представлены работы художников 1950-1980 годов, идущие вразрез с официально принятой идеологической советской линией, а именно Джавада Мирджавадова, Тофика Джавадова, Расима Бабаева, Кямала Ахмеда, Ашрафа Мурада, Горхмаза Эфендиева. Отметим, что среди представленных произведений некоторые работы вывешены впервые.

Ф. Агаларова