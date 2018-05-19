В рамках литературного проекта "Söz" прошел вечер, посвященный творчеству Гусейна Джавида - ФОТО

В Азербайджанском национальном музее искусств в рамках литературного проекта "Söz" ("Слово") прошел вечер, посвященный творчеству поэта, драматурга, яркого представителя прогрессивного романтизма в Азербайджане Гусейна Джавида (1882-1941), передает Day.Az со ссылкой на Trend. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Азербайджана. Руководитель - поэтесса Нигяр Гасанзаде.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, среди которых директор музея заслуженный деятель искусств, профессор Чингиз Фарзалиев, председатель Азербайджано-Корейской ассоциации культурного обмена (SEBA) Рухангиз Гейдарова, народный поэт Сабир Рустамханлы и другие.

Среди гостей были и близкие родственники Гусейна Джавида. Трогательное выступление племянницы великого поэта Говхар ханум, рассказывающей истории из своих детских воспоминаний о семье Гусейн Джавида и их трагической судьбе никого не могли оставить равнодушным. Как известно, Гусейн Джавид отказывался изображать "достижения" социализма, был репрессирован в 1937 году и погиб в Сибири в 1941 году.

Гусейн Джавид сыграл огромную роль в формировании национальной литературы XX века. Своими произведениями, в которых нашли отражение мотивы философской лирики, вопросы гуманизма и человеколюбия, исторические драмы, он открыл новую страницу в литературе и драматургии Азербайджана. Гусейн Джавид раскрыл власть темных сил и контрасты эпохи в своих драматургических произведениях "Шейда", "Шейх Санан", "Дьявол", "Князь", "Сиявуш", "Хайям" и других, представив в них целую галерею сильных, протестующих неординарных героев, бунтующих против несправедливости, тирании, произвола. Именно эти пьесы стали важным достижением романтизма, его ведущим жанром, сохранившим на десятилетия обаяние и идейно-эстетический мир этого направления, возникшего в азербайджанской литературе.

Стихи поэта прозвучали в исполнении заслуженной артистки Мехрибан Зеки, актеров театра и кино Турала Ахмеда, Кямрана Юнуса и Эльхана Рзы. Со стихами, посвященными Гусейн Джавиду, выступил народный поэт Сабир Рустамханлы, отметив социальную и культурную значимость проекта "Söz". С интересными мыслями о поэте выступил молодой писатель и поэт Сайман Аруз.

И, конечно же, не обошлось без молодых, талантливых участников "Söz", поддержка и продвижение которых является основной задачей проекта. На вечере впервые со своими переводами на русском языке выступила молодая поэтесса Ирен Тасалова. Оригинальную версию стихотворений Гусейн Джавида прочел Мехман Расулов. А кульминацией вечера стало выступление 12- летнего Аскера Новрузова - потомка рода Гусейна Джавида, замечательно прочитавшего знаменитый монолог из поэмы "Иблис". Юный Аскер, с ранних лет пишущий стихи и уже выступающий на проекте, яркое и достойное продолжение рода Гусейна Джавида.

Цели литературного проекта "Söz" - ознакомление с творчеством азербайджанских поэтов и прозаиков, повышение внимания к литературе. Проект имеет важное значение с точки зрения пропаганды азербайджанской культуры, выявления новых талантливых литераторов.