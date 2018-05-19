Azerbaijan Fashion Week -2018: Тренды Азербайджана, России, Казахстана и Марокко - ФОТО

В Баку в отеле Fairmont Baku Flame Towers прошел второй день показов главного модного события страны - Azerbaijan Fashion Week, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перед началом показов гости Azerbaijan Fashion Week смогли ознакомиться и приобрести аксессуары и предметы гардероба из новых коллекций местных и зарубежных дизайнеров в самом большом за всю историю проведения Azerbaijan Fashion Week шоу-руме. Вместе с основной программой показов новых коллекций сезона осень-зима 2018/19, предоставлена возможность владельцам бутиков, байерам, прессе и просто гостям Недели напрямую пообщаться с дизайнерами, узнать о новинках сезона, открыть для себя новые имена.

Второй день Недели моды открыла астраханский дизайнер Елена Ткачева, чье выступление в Баку стало результатом подписанного соглашения между Azerbaijan Fashion Week и Caspian Fashion Week. Коллекция ее бренда детской одежды MiniМы, состоявшая из длинных платьев свободного покроя пастельных оттенков с рукавами-фонариками и воланами на юбках, была бурно встречена гостями AFW во многом благодаря совсем юным моделям из детского модельного агентства Kiddos.

Переход ко "взрослой" моде был плавным благодаря показу казахстанского бренда MakhaAim, продемонстрировавшего парные наряды для мам и дочерей, выполненные в едином стиле. Основной стилистический упор был сделан на контрасты в сочетании цветов и блестящих и матовых фактур тканей.

Один из хедлайнеров седьмого сезона Azerbaijan Fashion Week известный марокканский дизайнер Карим Тасси покорил публику своей продуманной коллекцией, в которой были умело совмещены колорит востока и европейская fashion-школа, мужские образы - с женскими, а кутюрные наряды - с pret-a-porte.

Вот уже второй сезон подряд азербайджанский бренд GM Fashion Lab приятно удивляют оригинальным покроем вечерних нарядов. И если в прошлом сезоне им особо удались черные платья, то в этот раз цветовая палитра нарядов была гораздо шире. Любовь основательниц бренда, сестер Гюнай и Мехрибан, к блестящим струящимся тканям стала причиной создания интересных вечерних нарядов, которые, без сомнения, придутся по душе всем тем, кто любит находиться в центре внимания.

Казахстанский дизайнер Gulnaz Alkenova показала более спокойную коллекцию вечерних нарядов пастельных оттенков нежно-лилового, бледно-розового, небесно-голубого и персикового цветов. Впрочем, без блеска камней Swarovski не обошлось и здесь.

Казахстанский бренд мужской одежды Revoltant Hommes добавил ноты брутальности во второй день показов на Azerbaijan Fashion Week. Оригинальные современные спортивные модели, открывавшие показ, плавно перешли в халаты-кимоно с кожаными вставками, вдохновленные Востоком. Топовый стилист Фуад Гаджиев, уже не в первый раз принимающий участие в качестве модели в рамках Azerbaijan Fashion Week, стал настоящей звездой показа и был встречен бурными аплодисментами.

В рамках второго дня показов также состоялся дебютный показ азербайджанского дизайнера Динары Амраховой, основавшей бренд Di. Бабочка на логотипе бренда нашла свое логическое продолжение в вышитых бабочках на нарядах. Дизайнером был представлен широкий ряд самых разных моделей - от вечерних платьев до брючных костюмов с корсетами.

Торжество неопрена - именно так можно назвать показ азербайджанского бренда MEEAMEE. Дизайнер Медина Залова ушла от свойственной ей ранее этники и национального колорита и показала спортивную коллекцию двухцветных спортивных костюмов, свитшотов и капюшонок, выполненных из современного материала каучукового происхождения.

Второй день показов был закрыт еще одним молодым азербайджанским брендом Parcha. Создательницу бренда Айсель Садыгову связывает с Azerbaijan Fashion Week многое, ведь именно она стала победительницей конкурса, проводимого AFW в одном из прошлых сезонов, и прошла обучение в Европейском Институте Дизайна. Именно на Azerbaijan Fashion Week она показала свою первую капсульную коллекцию по возращению, и вот теперь настало время для демонстрации полноценной коллекции. Что ж, эта коллекция отличалась от всего того, что было показано ранее, как по силуэтам и выбранным холщовым тканям, так и стайлингу самого показа.

После окончания показов гости и участники Azerbaijan Fashion Week посетили афтепати, прошедшую в Space Hall при поддержке одного из партнеров мероприятия - вермута Martini.

Организаторами Azerbaijan Fashion Week являются Fashion Consulting Group и Azerbaijan Fashion Council. Мероприятие проходит при поддержке посольства Франции в Азербайджане.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az