В Центре мугама состоялся концерт Национального камерного ансамбля АзТВ - ФОТО

Международный центр мугама уже давно плодотворно сотрудничает с Азербайджанским телеканалом "Культура". В рамках этого сотрудничества были реализованы такие проекты как "Muğamat var olan yerdə", "Muğam və mənəviyyat", проведены творческие и юбилейные вечера, а также вечера памяти азербайджанских деятелей культуры.

Вчера в Международном центре мугама состоялся концерт Национального камерного ансамбля Азербайджанского телевидения и радио, организованный Центром мугама совместно с Азербайджанским телеканалом "Культура".

Ансамбль, под управлением художественного руководителя и главного дирижера Арзу Салимовой, в начале вечера исполнил знаменитую композицию Саида Рустамова "Rəqs". Далее в исполнении ансамбля прозвучали произведения известных азербайджанских композиторов Т. Гулиева, Э. Ибрагимовой, Э. Сабитоглу, Ф. Амирова, Р. Миришли, Дж. Джахангирова и др.

Солировали известные исполнители, народная артистка Азербайджана Гюльяз Мамедова, Ниджат Джафарзаде, Рахида Бахыш, Агиль Рзаев, Тюркай Меликова, Кёнуль Мамедли, Бабек Шушалы, Мамедали Ибрагимов, Айнур Искандерли, Нисбат Садраева, Халил Халилов, Мехри Асадуллаева, Талех Яхъяев, Ибрагим Бабаев (тар).

В заключении вечера с речью выступил доктор филологических наук, профессор Тарлан Гулиев. Выразив благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой, он отметил, что благодаря их вниманию к сфере культуры, наша музыка сегодня популярна во всем мире. В результате этой заботы, искусство исполнения на кеманче, таре и сам мугам вошли в Репрезентативный список по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО.

Концерт прошел при полном аншлаге и завершился продолжительными овациями публики.

Напомним, что 24 мая в Центре мугама в рамках совместного проекта Центра и Азербайджанского Фольклорного Института Академии Наук "Dastan gecələri" будет представлен дастан "Leyli və Məcnun".

Информационная поддержка проекта - азербайджанский телеканал "Культура", Азербайджанское радио, АЗЕРТАДЖ, Trend.az, Day.Аz, Milli.Аz.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az.

Н. Гасымова