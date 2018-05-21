В Центре мугама состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию АДР - ФОТО

В Международном центре мугама состоялся праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня образования Азербайджанской Демократической Республики. На концерте выступили ученики детской музыкальной школы №11. Мероприятие прошло при поддержке Центра мугама.

Отметим, что Центр мугама реализует много проектов, направленных на выявление молодых талантов, поддержку и развитие их творчества. В Центре реализуется крупный проект совместно с Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств "Новое поколение приглашает... ", постоянно проходят концерты детских музыкальных школ, Азербайджанской национальной консерватории.

Ученики детской музыкальной школы №11 исполнили на сцене Центра произведения И.С.Баха, Ф. Шопена, Ф. Шуберта, В. Монти, С. Рахманинова, Г. Гараева, Ниязи, Г.Рзаева, Т. Гулива, А.Бабирова и других известных композиторов.

Выступления молодых талантов сопровождались бурными аплодисментами.

Добавим, что 22 мая в рамках проекта Международного центра мугама и АГУКИ "Новое поколение приглашает..." состоится яркий концерт, посвященный 100-летию со дня образования Азербайджанской Демократической Республики.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az.

Н. Гасымова