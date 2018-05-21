В штаб-квартире ШОС прошли Дни азербайджанской культуры - ФОТО - ВИДЕО

В штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества в Пекине при совместной организации Фонда Гейдара Алиева, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и посольства Азербайджана в Китайской Народной Республике прошли Дни азербайджанской культуры.

Об этом говорится в сообщении Фонда Гейдара Алиева, распространенном в понедельник.

В рамках мероприятия в здании организации была организована выставка "Жемчужины Азербайджана", на которой демонстрируются ковры, относящиеся к различным регионам Азербайджана, национальные музыкальные инструменты, образцы медного ремесла, национальная одежда, произведения молодой художницы Фидан Ким, отражающие азербайджанские и китайские орнаменты. Кроме того, участники мероприятия получили возможность близко познакомиться с искусством ковроткачества и шебеке. Гостям были розданы различные издания Фонда Гейдара Алиева о культуре, в том числе музыке, литературе, искусстве ковроткачества, кулинарии Азербайджана.

Гости во дворе штаб-квартиры ШОС ознакомились с фотокомпозицией, отражающей азербайджанскую культуру, исторические и культурные памятники, жемчужины современной архитектуры, а также стендами в связи с кандидатурой Баку на проведение в 2025 году Всемирной выставки EXPO.

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов отметил, что данные мероприятия служат углублению культурных связей стран-членов ШОС, расширению традиционной дружбы и сотрудничества между государствами. Алимов отметил, что сегодня предоставляется возможность ознакомиться с древней, многообразной и отличной от других стран культурой Азербайджана.

Посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы отметил, что мероприятие совпадает с такими знаменательными для Азербайджана событиями, как 95-летие со дня рождения архитектора и созидателя современного Азербайджанского государства общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летие провозглашения первой на мусульманском Востоке парламентской республики - Азербайджанской Демократической Республики.

Стремительно развивающийся в результате осуществляемой Президентом Ильхамом Алиевым успешной внутренней и внешней политики Азербайджан проводит активную внешнюю политику, сказал посол, отметив, что страна придает особое значение сотрудничеству с Шанхайской организацией сотрудничества, отличающейся авторитетом, стремится повысить существующий статус в организации с целью внесения еще большего вклада в деятельность структуры.

Делегация ШОС, возглавляемая генеральным секретарем Рашидом Алимовым, сказал Зейналлы, успешно выполнила наблюдательную миссию на прошедших 11 апреля в Азербайджане президентских выборах, деятельность миссии и ее заключительное заявление были высоко оценены правительством Азербайджана и международным сообществом.

Подчеркнув большую поддержку Фонда Гейдара Алиева в организации мероприятия, посол Зейналлы довел до внимания, что в результате деятельности Фонда, руководимого Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, азербайджанская культура достойно представляется и пропагандируется во всем мире.

Было отмечено, что Азербайджан, отличающийся открытой и толерантной атмосферой, известен в мире как глобальный центр межкультурного и межцивилизационного диалога и сотрудничества, а также политических обсуждений, объединения культурных и религиозных лидеров. А столица страны Баку, который успешно провел на высоком уровне такие всемирно известные международные проекты, как песенный конкурс "Евровидение" в 2012 году, первые Европейские игры в 2015 году, Исламские игры солидарности в 2017 году, а с 2016 года Гран-при Формулы 1, является городом-кандидатом на проведение в 2025 году Всемирной выставки.

Затем выступили мастера искусств. В исполнении танцевального ансамбля "Мирвари" были представлены национальные танцы. Песни в исполнении солистки Улькер Алиевой, тариста Шахрияра Иманова и его группы, а также этно-джазовые композиции вызвали большой интерес зрителей. Народный артист Азербайджана Алим Гасымов его дочь, заслуженная артистка Фаргана Гасымова исполнили мугамы.

Гости, восхищенные азербайджанской музыкой, вместе с танцорами исполнили "Яллы".

Во время концертной программы на сцены были представлены видеоролики, посвященные Азербайджану, его истории, популярным местам, современному развитию, культуре, архитектуре, международным мероприятиям в Азербайджане, мероприятиям, проведенным Фондом Гейдара Алиева по признанию в стране и за рубежом культуры Азербайджана, ценностям толерантности и мультикультурализма в Азербайджане.