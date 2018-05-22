В Баку пройдет праздничный концерт, посвященный Дню национального спасения

Во Дворце Гейдара Алиева 12 июня в 19.00 пройдет праздничный вечер "Şərəf tariximiz" (Наша славная история). Об этом сообщили Trend в пресс-службе Дворца.

Концерт посвящен Дню национального спасения, который отмечается в Азербайджане 15 июня.

В концертной программе примут участие звезды эстрады, исполнители народных песен и мугама, классических произведений - народная артистка Гюльяз Мамедова, заслуженные артисты Адалят Шукюров, Гюлюстан Алиева, Эльза Сейидджахан, Заур Амирсаланов, исполнители Назим Фаэтончу, Нармин Керимбейли, Яшар Джалилов, Лейла Рамазанлы, Кенуль Мамедли, Абдул Халид, Тофиг Гаджиев, Ниджат Джафарзаде, Роза Заргарли, Эльхан Гараханоглу, Лятифа Сойуоз, Нисбат Садраева, Орхан Бабазаде, Ахмед Мустафаев, Рамазан Мустафаев, Рамазан Шерифзаде и Дана Дурдана.

Цена билетов от 10 до 40 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, и онлайн www.iticket.az.

Телефоны для связи: (012) 441-21-31, (050) 332-36-30.

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