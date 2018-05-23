Национальный музей искусств отметил день музеев выставкой «Андеграунд. Новая жизнь» - ФОТО

18 мая в Национальном музее искусств Азербайджана состоялось открытие выставки "Андеграунд. Новая Жизнь", приуроченной к Международному дню музеев.

Экспозиция выставки "Андеграунд. Новая жизнь" составлена из творческого наследия азербайджанских художников-нонкорфомистов Джавада Мирджавадова, Тофика Джавадова, Расима Бабаева, Кямала Ахмеда, Ашрафа Мурада, Горхмаза Эфендиева. Некоторые работы выставлены впервые, что изначально привлекло внимание всех ценителей искусства отечественных мастеров и постоянных посетителей музея.

Выставка охватывает творчество наиболее ярких представителей неофициального искусства Азербайджана, пришедшегося на период 50-80-х годов прошлого века. Неординарно представляющая окружающий мир плеяда художников 1920-30-х годов рождения нашла свой творческий путь в обращении к первобытной энергии родной земли, образов прошлого, образцов национального искусства. Яркое, самобытное творчество Джавада Мирджавадова, Тофика Джавадова, Расима Бабаева, Кямала Ахмеда, Ашрафа Мурада, Горхмаза Эфендиева было вытеснено политической и идеологической цензурой из публичной художественной жизни, как не вписывающееся в рамки официальной идеологии и культуры.

Преданные забвению художественные произведения, жизнь и творчество самих авторов с годами превращались в легенду, обрастая самыми нелепыми слухами. Время перестройки, сокрушившее идеологию с поддерживаемым ею официальным направлением искусства, привело к тому, что наследие непризнанных когда-то мастеров сметает все барьеры и вызывает восторг, шок и изумление не только у массового зрителя, но и у знатоков изобразительного искусства. Увы, человеческая жизнь коротка, и к сожалению, не все художники дожили до этого момента. Некоторые так никогда и не познали "вкус признания", пройдя через атмосферу выставок. Но все их работы, яркие, индивидуальные, самобытные несут в себе энергетику и отпечаток личности своих творцов.

Мероприятие с приветственным словом открыл директор Национального музея искусств, профессор Чингиз Фарзалиев, поздравив всех собравшихся с замечательным днём. Он отметил, что пусть когда-то невозможно было бы проводить выставки произведений этих художников в соответствии с ограничениями творчества в прошлом, сегодня мы с удовлетворением отмечаем праздник с "Андеграунд. Новая жизнь". Художественные работы блестящих представителей неофициального азербайджанского искусства 1950-80-х годов уже на первый взгляд обладают уникальной ценностью. В то время творчество этих художников-нонконформистов сталкивалось с различными препятствиями и запретами, но идя вразрез с идеологией, оно находило отклик в душах зрителей, которые очень часто приобретали и коллекционировали эти работы. Некоторые художники были отмечены и признаны за рубежом.

Далее слово было предоставлено заместителю министра культуры Севде Мамедалиевой, которая поприветствовав всех, сказала: "18 мая по инициативе Международного Комитета Музеев отмечается Международный день музеев. Сегодня поистине праздник музейных работников и любителей музеев. Это также день оккупации армянскими вооруженными силами Лачинского района, кровавый в нашей истории. Благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева все наши оккупированные территории в скором времени будут возвращены, мы будем отмечать День Победы и отмечать такие замечательные дни на наших родных землях.

Ещё одна особенность дня - выставка "Андеграунд. Новая жизнь" в Азербайджанском Национальном музее искусств, посвящённая творчеству азербайджанских художников-нонконформистов Джавада Мирджавадова, Тофика Джавадова, Расима Бабаева, Кемала Ахмеда, Ашрафа Мурада и Горхмаза Эфендиева. Каждый из этих художников, составивших яркую страницу азербайджанского искусства, имеет свою собственную судьбу, свою собственную идеологию. Каждый из них - новатор, который не допускает идеологических догм в искусстве, но служит индивидуальным художественным целям. Некоторые из представленных здесь работ выставляются впервые на этой выставке."

Рафаэль Гюльмаммедли, глава Бакинского Художественного Центра, поздравил всех по случаю Международного дня музеев и сказал, что сегодня это не только музейные работники, но и праздник художников.

"Считаю очень важным проведение, а после и широкое обсуждение художественной выставки "Андеграунд в изобразительном искусстве Азербайджана" в Национальном Музее Изобразительных Искусств 17 мая 2018 года. Это очень интересный, но, к сожалению, не достаточно широко изученный период нашей отечественной культуры. Ведь не только искусствоведы-профессионалы, деятели культуры, интересующиеся историей искусства Азербайджана, но и студенты художественных вузов, а также широкие слои общественности, не до конца осведомлены об этом важном явлении в нашей культуре в советский период. Какие временные границы она охватывала? Кого можно считать представителем андеграунда, а кого нет? Насколько это явление повлияло на нашу культуру в целом? Насколько творчество художников андеграунда повлияло на изобразительное искусство того времени и насколько оно повлияло на его будущее развитие? Каким образом стоит классифицировать такие понятия как андеграунд, Абшеронская школа и современное искусство Азербайджана? На все эти вопросы каждый из участников обсуждения по-своему попытался ответить. Думаю, обсуждение прошло очень продуктивно. Мнения были разные, иногда конфликтовали. Но этого и требовалось. Художественной и в целом культурной общественности Азербайджана необходимо дальнейшее обсуждение данной темы с тем, чтобы само понятие андеграунда стало достоянием широких слоев. Уверен, дискуссии на эту тему должны проводиться и дальше. Это важно как с точки зрения истории, так и с точки зрения анализа развития на данном этапе нашего современного, авангардного изобразительного искусства", - сказал Р. Гюльмаммедли.

Смысловой посыл названия самой выставки определил и формат её проведения. Особую атмосферу для этого замечательного дня создала группа Ahmedowsky Trio с энтузиазмом исполнявшая музыку второй половины XX века в современном музыкальном прочтении. Зажигательные мелодии не оставили равнодушными молодежь, которая смело танцевала, что стало ярким откликом на идеи художников, чьи полотна обрели новое дыхание и прочтение спустя долгие десятилетия забвения.

Состоявшаяся после выставки захватывающая дискуссия в рамках Арт-клуба Artlogos с участием Зиядхана Алиева, Рустама Гусейнова, Рафаэля Гюльмаммедли, Дилары Вагабовой, Асмер Абдуллаевой, Эльчина Алиева и Теймура Даими стала красивым завершением вечера. Каждый из спикеров выдвинул индивидуальную точку зрения в связи с творчеством представленных художников. Прозвучали как совпадающие, так и оппонирующие друг другу мнения по конкретной тематике, а также по теме азербайджанского социалистического реализма, апшеронской школы. Были затронуты вопросы преемственности традиций, этические и нравственные компоненты творчества представителей современного андеграунда.

Татьяна Иванаева