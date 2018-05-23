В Баку состоится выставка «Наследие.100-летие АДР»

25 мая в рамках проекта "Юбилей Азербайджанской Народной Республики" в Азербайджанском Национальном музее искусств будет проведена выставка "Наследие.100-летие АДР".

Как сообщили Day.Az в пресс-службе музея, на выставке будут представлены избранные произведения из коллекции Азербайджанского Национального музея искусств, фондов Азербайджанской государственной художественной галереи и частных коллекций художников, архивные фотографии и документы с презентации в Бакинском художественном центре, посвященные истории республики, а также бумажные деньги и почтовые марки 1919-1920 года из частной коллекции известного юриста Рашида Рзаева. Будут также выставлены портреты членов Национального Совета, принявших декларацию независимости, фотоснимки Кавказской исламской армии, освободившей Азербайджан от русских империалистических и дашнацких захватчиков, Азербайджанской армии и полководцев, будет включена информация о членах правительства АДР. Особое место среди экспонатов занимают карты Азербайджанской Республики. Среди этих карт есть представленные Парижской мирной конференции, а также политические карты, отражающие границы Республики. В экспозиции также занимают место сделанные когда-то в Баку фотографии 11-й Красной Армии большевистского правительства, свергнувшего АДР 28 апреля 1920-го года.

Несмотря на то, что АДР просуществовала только 23 месяца, за последние 100 лет в целом наблюдается культурный подъем азербайджанского народа, в частности в сфере изобразительного искусства. Именно за эти 100 лет сформировалось и прославило нашу страну на весь мир творчество таких великих художников, как Азима Азимзаде, Микаила Абдуллаева, Боюкаги Мирзазаде, Тогрула Нариманбекова, Саттара Бахлулзаде, Марал Рахманзаде, Халида Сафарова, Джавада Мирджавадова, Фуада Абдуррахманова, Джалала Гаръягды, Тахира Салахова, а также скульпторов, как Омара Эльдарова, Фазиля Наджафова. Азербайджанская Народная Республика, пропаганда идеи независимости, свободы, демократических ценностей, азербайджанской идеологии всегда занимало особое место в творчестве художников.

Открытие выставки "Наследие.100-летие АДР" состоится в 18:00 в Азербайджанском Национальном музее искусств.

Ф. Агаларова