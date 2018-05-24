100-летие АДР отметили грандиозным концертом в Словакии - ФОТО

В зале "Редута" Государственной филармонии Словакии (Slovenska Filharmonia) состоялся торжественный концерт по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики и 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Словакией, передает Day.Az.

В концерте принимал участие всемирно известный Филармонический оркестр Словакии имени Богдана Вархала под управлением заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, обладателя Президентской премии, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева.

Концерт был организован Почетным консульством Азербайджанской Республики в Словакии при поддержке Посольства Азербайджана в Австрии, Словакии и Словении.

В официальной части мероприятия с речью выступили чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Австрии Галиб Исрафилов, почетный консул Азербайджанской Республики в Словакии Джалал Гасымов, секретарь консульства Доминика Фификова и представители правительства Словакии.

После этого прозвучали лучшие образцы Азербайджанской и мировой классической музыки в исполнении Словакского филармонического оркестра под руководством дирижера Эйюба Гулиева, заслуженной артистки Азербайджана, солистки Азербайджанского академического театра оперы и балета Афаг Аббасовой, заслуженного артиста, лауреата международных конкурсов Бабека Нифталиева, талантливых музыкантов, тариста Аяза Имранова, кеманчиста Эльнура Микаилова и выпускника Музыкальной Академии в Братиславе, лауреата международных конкурсов, скрипача Фархада Ашумова.

В концертной программе прозвучали произведения Уз. Гаджибейли, Г. Гараева, Ф. Амирова, Р. Гаджиева, Г. Ханмамедова, А. Ализаде, Б. Керимова, словакского композитора Шимона Юровского и А. де Лары.

На концерте также с восторгом были встречены народные азербайджанские песни в исполнении национального трио в сопровождении Словакского филармонического камерного оркестра.

По завершению концерта публика стоя аплодировала всем музыкантам и участникам концерта.

Отметим, что среди гостей были весь дипломатический корпус, известные общественные деятели и депутаты Милли Меджлиса Азербайджана.

Ф. Агаларова