Деятели культуры вспоминают Мехти Мамедова - ФОТО

При организации Главного Управления культуры города Баку в Центре Гейдара Алиева Ясамальского района состоялось мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного театрального режиссера, известного актера, ученого-театроведа и педагога, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР, доктора искусствоведения, профессора Мехти Мамедова. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В своих выступлениях народные артисты - театральный режиссер Агакиши Кязымов и актер Гаджи Исмаилов, заслуженный деятель искусств, театровед, профессор Айдын Талыбзаде, а также родственник Мехти Мамедова - Асад Мамедов рассказали о театральных спектаклях, над которыми он работал и образах, которые он воплотил.

Было отмечено, что Мехти Мамедов своими работами написал яркую страницу в истории театра страны.

В ходе мероприятия были продемонстрированы фрагменты из театральной постановки "Canlı meyit" ("Живой труп"). Народный артист, актер театра и кино Рамиз Мелик подробно рассказал о спектакле "İblis", который ставил Мехти Мамедов, и прочитал монолог Арифа из этой постановки.

В заключении сын Мехти Мамедова Вугар Мамедов поделился воспоминаниями об отце и выразил признательность организаторам мероприятия.