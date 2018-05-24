YARAT представляет "Труд, отдых и мечты: 1960–1980-е глазами азербайджанских мастеров"

Пространство Современного Искусства YARAT впервые представляет в Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков работы ведущих азербайджанских живописцев Микаилa Абдуллаевa, Расимa Бабаевa, Саттарa Бахлулзаде, Геннадия Брижатюка, Надира Абдурахманова, Кямала Ахмеда, Уджала Хагвердиева, Игоря Жука, Джавада Мирджавадова, Беюкаги Мирзазаде, Ашрафа Мурада, Тогрула Нариманбекова, Надира Гасымова, Эльдара Гурбана, Марал Рахманзаде, Алтая Садыгзаде, Огтая Садыгзаде, Тахира Салахова, Халиды Сафаровой, Махмуда Тагиева, Таги Тагиева, Фархада Халилова и Гейюра Юнуса. Экспозиция будет представлена с 26 мая 2018 года по 6 января 2019 года. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Выставка "Труд, отдых и мечты: 1960-1980-е глазами азербайджанских мастеров" собрала вместе работы корифеев азербайджанской живописи, творчество которых определило ключевой период в изобразительном искусстве Азербайджана советской эпохи. После смерти Иосифа Сталина в 1953 году по Советскому Союзу прокатилась новая волна свободы самовыражения, и первыми выигравшими от этого оказались художники. Огромное влияние на художников того времени оказали две важнейшие выставки - выставка произведений Пабло Пикассо в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С Пушкина в 1956 году и Американская национальная выставка 1958 года, где советской публике впервые были показаны работы абстракционистов-экспрессионистов. Именно в этот период новое поколение азербайджанских художников возвестило о новом направлении в живописи. Отойдя от догматичных предписаний социалистического реализма, они выработали свою характерную стилистику, уникальную по применению светлых тонов, смелую в отображении объектов, отличающуюся уверенностью мазков, силой импасто и использованием элементов фольклора.

В то время как некоторые художники, такие как Тахир Салахов, для усиления выразительности линий и эмоциональности изображения форсировали технику реализма и сформировали знаменитый "Суровый стиль", другие полностью отказались от реализма. Следуя за Джавадом Мирджавадовым, они стали применять смелые сочетания цветов и слоистую технику. Желая выразить свое недовольство существующим положением, эти художники, сформировавшие Абшеронскую школу колористов, часто вводили в свои работы базовые, земные мотивы с использованием языка восточных символов и народных сказок. А третьи, такие как Беюкага Мирзазаде и Марал Рахманзаде, оттачивали свою технику реалистичной передачи перемен в жизни страны, изображая новую эру открытости и прогресса.

Как же ориентироваться среди столь различающихся стилей и мировоззрений? Что объединяет таких разных художников, как Саттар Бахлулзаде и Тогрул Нариманбеков?

В данной экспозиции прослеживаются три популярные темы, больше всего занимавшие азербайджанских художников, в период с оттепели 1960-х годов и вплоть до перестройки конца 1980-х. Выставка "Труд, отдых и мечты" отображает пребывание в советских реалиях в дефрагментированном, переработанном и переосмысленном через искусство виде. Она предлагает новый взгляд на творчество мастеров Золотого периода азербайджанской живописи XX века. Это - приглашение на миг окунуться в мир, в котором они жили, и познакомиться с идеями, которые двигали ими.

Куратор: Суад Гараева-Малеки

Исследователь: Фарах Алекберли

Адрес: Баку, Баилово / Площадь Государственного флага

Даты: 26 мая 2018г. - 6 января 2019 г.

Часы работы выставки: со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.

Вход свободный.

О YARAT

Некоммерческая организация Пространство Современного Искусства YARAT, учрежденная в 2011 году Аидой Махмудовой, располагается в столице Азербайджана Баку. YARAT (от слова "yaratmaq", что в переводе с азербайджанского языка означает "творить") принял на себя долгосрочные обязательства по созданию центра активности в сфере искусства и образовательно-исследовательской деятельности на Кавказе, в Центральной Азии и прилегающем регионе.

Центр Современного Искусства YARAT, Проектное Пространство ARTIM, Галерея YAY, Мастерские YARAT, обширные образовательные и общественные проекты являются составными частями Пространства Современного Искусства YARAT. Центр Искусства YARAT открылся в марте 2015 года и является основным выставочным пространством организации. Центр YARAT, расположенный в бывшем штабе военного флота советского периода на площади 2000 м2, является культурным центром регионального масштаба и пространством для выставочных и образовательных проектов. В программу выставок включены новые работы художников, анализирующих данный регион. Сотрудничая с известными художниками международного уровня, центр организует их выставки, и одновременно с этим поддерживает художников из разных регионов Азербайджана, предоставляя им возможность представить свои работы.

В октябре 2015 года YARAT учредил в Ичери шехер публичную и экспериментальную площадку Проектное пространство ARTIM. ARTIM (на азербайджанском - прогресс) - демонстрирует экспериментальный опыт и новые произведения перспективных молодых профессионалов в сфере искусства, а также иностранных художников-участников Программы резидентуры. В течение года в Проектном пространстве ARTIM проводятся проекты разного масштаба и действует программа ARTIM LAB. Эта программа позволяет молодым художникам участвовать в семинарах, накапливать опыт в мастерских, генерируя идеи и создавая новые произведения.

Учрежденная в 2016 году YARAT Программа резидентуры ориентирована на азербайджанских художников, открытых для нового опыта, и иностранных художников, которые стремятся "открыть для себя" регион. Программа позволяет участникам в течение трех месяцев создавать работы, связанные с регионом, находясь в постоянном диалоге с местными художниками, кураторами и коллекционерами. Участниками Программы резидентуры в течение года могут стать 6 международных и 4 местных художника. Произведения, подготовленные в результате программы резидентуры, выставляются в Проектном пространстве ARTIM.

С момента своего создания образовательные проекты являются основой деятельности YARAT. Посредством образовательной программы, включающей различные курсы, семинары, лекции, кинопоказы, фестивали, литературные и театральные вечера, а также мастер-классы для всей семьи, YARAT стремится заинтересовать максимально широкую аудиторию, активно формируя арт-сообщества и пропагандируя современное искусство.

Музей живописи Азербайджана ХХ-ХХI веков

Музей, расположенный на территории Площади Государственного флага, создан Фондом Гейдара Алиева. Музей был торжественно открыт в июне 2015 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой. Здесь представлены работы как знаменитых, так и менее известных азербайджанских живописцев, полученных из государственных собраний, таких как Национальная картинная галерея и Музей современного искусства. С начала 2018 года YARAT обладает полномочиями провести серию выставок с работами из разных коллекций и организовать общественную программу мероприятий на этот год.