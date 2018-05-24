В «Gazelli Art House» состоялось открытие групповой выставки «1918» - ФОТО

Вчера в Галерее современного искусства "Gazelli Art House" состоялось открытие групповой выставки "1918".

Галерея, отмечая 100-летие АДР представила произведения азербайджанских художников, занятых в области современного искусства и реагирующих на исторические изменения в рамках современных дискурсов.

Этот важный шаг, предпринятый в направлении становления национальной государственности и создания первой демократической республики на мусульманском Востоке (провозглашена в 1918 году и вновь восстановлена в 1991 году), отражен в исторических документах. Архивные материалы, представленные Национальным музеем истории Азербайджана и Управлением национального архива Азербайджанской Республики, составляют основную экспозицию выставки.

В проекте приняли участие известные художники Гусейн Хагвердиев, Ирина Эльдарова, Чингиз Бабаев, Ариф Гусенов, Фархад Фарзали, Орхан Гараев, Вюсаля Агаразыева, Илькин Гусейнов, Назрин Мамедова, Мамед Мустафаев, Махмуд Рустамов.

Произведения, созданные специально для юбилейной выставки представлены в виде полноразмерных репродукций, выпущенных ограниченным тиражом. На выставке были также представлены и другие работы этих художников.

Мероприятие посетили известные деятели культуры, видные художники, иностранные гости, а также представители министерства культуры Азербайджана.

Отметим, что Галерее современного искусства "Gazelli Art House", посредством глобальных общественных проектов и выставочных центров в Лондоне и Баку, представляет различной аудитории обширную программу выставок, вызывающих большой интерес и симпатию критиков и поддерживает многих художников международного уровня. Галерея была учреждена в 2003 году в Баку и поддерживала ряд различных выставок с участием азербайджанских художников. После проведения, начиная с 2010 года, нескольких взаимосвязанных подвижных выставок в Лондоне, уже в 2012 году основатель и директор галереи "Gazelli Art House" Мила Аскерова открыла постоянное пространство галереи на улице Дауэр-стрит Лондона.

Н. Гасымова