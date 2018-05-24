Джон Малкович и Руперт Гринт снимутся в сериале про Пуаро

Актер Джон Малкович и звезда киносаги о Гарри Поттере Руперт Гринт сыграют в новом мини-сериале телеканала ABC "Убийства по алфавиту", сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новая экранизация детективов Агаты Кристи будет показана на "Би-би-си" в Великобритании и на стриминговом сервисе Amazon для пользователей из США.

Впервые образ знаменитого бельгийского детектива с усами и в шляпе Малкович примерит уже в июне, когда начнутся съемки трехсерийного проекта.

В основу сюжета сериала ляжет роман Агаты Кристи 1936 года "Убийства по алфавиту".