Джон Малкович и Руперт Гринт снимутся в сериале про Пуаро
24 мая 2018 20:59 123
Актер Джон Малкович и звезда киносаги о Гарри Поттере Руперт Гринт сыграют в новом мини-сериале телеканала ABC "Убийства по алфавиту", сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Новая экранизация детективов Агаты Кристи будет показана на "Би-би-си" в Великобритании и на стриминговом сервисе Amazon для пользователей из США.
Впервые образ знаменитого бельгийского детектива с усами и в шляпе Малкович примерит уже в июне, когда начнутся съемки трехсерийного проекта.
В основу сюжета сериала ляжет роман Агаты Кристи 1936 года "Убийства по алфавиту".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!