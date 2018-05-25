EMIN обещает Жаркое лето: звездные гости, музыкальные премьеры и съемки фильма в Баку - ФОТО

Уже совсем скоро, а именно 26-29 июля, на побережье Каспийского моря - красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze, состоится Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2018".

Фестиваль проводится в третий раз, и каждый раз радует встречей с любимыми артистами, поражает публику интересными концертными программами, яркими дуэтами и музыкальными премьерами.

В преддверии грандиозного мероприятия организатор фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) встретился с отечественными журналистами и ответил на вопросы корреспондента Trend Life.

Как рассказал EMIN, в этом году состоятся юбилейные вечера Леонида Агутина, Валерии, Владимира Преснякова, а также творческие вечера Валерия Меладзе и Любови Успенской. Наряду с этим планируется провести творческий вечер Юрия Антонова, который пока дал только устное согласие.

Одним из новшеств фестиваля в этом году станут съемки фильма, пилотное название которого "Однажды на жаре".

"Это будет романтическая комедия с участием как профессиональных актеров, так и представителей российского шоу-бизнеса. Фильм - смешная летняя комедия о событиях, проходящих в рамках фестиваля. Он также имеет отдельную сюжетную линию, где будут сниматься как азербайджанские актеры, так и российские. Думаю, этот кинопроект даст нам возможность показать прекрасный город Баку и фестиваль изнутри", - рассказал певец.

EMIN выразил надежду, что если все получится, то кинопроект станет ежегодным, и будет повторяться каждый год с разным сюжетом. Имя режиссера певец не стал раскрывать, лишь отметив, что руководить съемками будет талантливая девушка, на счету которой уже много успешных проектов.

EMIN подчеркнул, что фестиваль "ЖАРА-2018" - это еще и телевизионный проект, транслируемый в эфире Первого канала (Россия).

"Прошлогодний фестиваль с участием Аллы Пугачевой, Софии Ротару и огромного количества артистов дал сногсшибательный рейтинг на Первом канале: из четырех фестивальных дней мы получили 11-12 телеэфиров. Практически сразу по завершению фестиваля собрались с моими партнерами - Сергеем Кожевниковым и Григорием Лепсом, представителями Первого канала и стали обсуждать какие артисты и какие вечера могли бы быть интересны каналу. И фактически весь год шла подготовка к фестивалю 2018. Наша задача сделать так, чтобы после четырех дней "ЖАРЫ" мы получили как минимум 12 эфиров на Первом канале. Это 12 разных вечеров - каждый из четырех фестивальных дней будет делиться на три больших события", - добавил музыкант.

Как подчеркнул EMIN, в рамках фестиваля "ЖАРА-2018" планируется организовать один вечер совместно с каналом МузТВ - это будет бесплатный концерт в центре Баку с участием российский звезд.

Певец также рассказал о фестивале "ЖАРА" с финансовой точки зрения, подчеркнув, что проект большой и дорогостоящий.

"Что касается бизнеса, на базе бренда "ЖАРА" уже сформирован музыкальный канал, вчера мы запустили на волне российского FM-диапазона радиостанцию "ЖАРА", запускаем музыкальный лейбл. Когда задумывал фестиваль, не предполагал, что займусь телевидением, радио, музыкальной премией...Идей очень много - это и энергетический напиток, и парфюмерия... Так что, бренд "ЖАРА" будет развиваться", - сказал он.

EMIN гордится тем, что он азербайджанец, и как отметил музыкант, никогда не скрывает это, а наоборот - подчеркивает.

"Думаю, что фестиваль, который может проходить в любой стране мира, проходит в столице Азербайджана непосредственно, потому что я из Баку, и мне очень хотелось провести его именно здесь. Надеюсь, каждый год нам будет вести с погодой, а сам фестиваль будет только расширяться", - сказал он.

По традиции фестиваль "ЖАРА" порадует меломанов хитами, полюбившимся миллионам слушателей, но уже в новом звучании, а также интересными дуэтами и музыкальными премьерами.

"Записал два трека под названием "Азербайджан", одним из них мы хотим открыть фестиваль, его исполнят наши и российские артисты. Другую песню, премьера которой запланирована на 28 мая, написал Брендон Стоун, в ней я даже немного спел на азербайджанском языке. Называю ее "Сбежим в Баку"- часть 2", - поделился творческими планами артист.

Говоря о творчестве, EMIN также рассказал и о гастрольном туре "Бумеранг-2018": "Я заряжаюсь энергией, это огромное счастье, когда приходят тысячи людей в каждом городе. Мне кажется, если музыка соединилась со своим слушателем, не гастролировать было бы глупо. Счастлив, что у меня есть возможность гастролировать, получаю от этого колоссальное удовольствие, несмотря на то, что это большой труд".

EMIN отметил, что возможно на фестивале "ЖАРА-2018" вновь появится персонаж Хосе Мамедов (прим. Хосе Мамедова - образ, созданный артистом для одного из клипов).

"У меня есть мысль о том, что Хосе можно вернуть, и сделать с ним еще какую-нибудь смешную историю. Возможно, будет вторая часть с участием неудачника Хосе", - сказал артист.

На фествиале стало традицией проводить юбилейные вечера артистов, и на вопрос, будет ли EMIN отмечать собственный юбилей на сцене "ЖАРЫ", артист ответил, что не задумывался об этом (прим. - в 2019 году музыканту исполняется 40 лет).

"Не знаю, говорят - 40 не отмечают, но посмотрим... Несмотря на то, что являюсь организатором фестиваля "ЖАРА", я здесь не доминирующий выступающий артист, можно сказать, я один из гостей. И во всех моих проектах это так - моя радиостанция будет функционировать по тому же принципу, если у меня не трендовая песня, то она не будет звучать на радио просто потому, что я владелец", - добавил артист.