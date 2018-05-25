Участники проекта Филармонии «Gənclərə dəstək» награждены дипломами - ФОТО

Вчера в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева состоялся концерт молодых музыкантов, посвященный 100-летию АДР.

Концерт прошел в рамках проекта "Gənclərə dəstək", организованного Филармонией при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Отметим, что этот проект создает возможность молодым музыкантам и вокалистам, обучающимся в различных музыкальных учебных заведениях страны, выступать на большой сцене и демонстрировать свое мастерство.

В концертной программе выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов Джамала Абдинзаде (ф-но), Ханым Гулузаде (ф-но), Озджан Джаббарлы (скрипка), Эрол Рзаев (виолончель), Тогрул Мамедов (ф-но), Ляман Асадова (скрипка), Кянан Бабазаде (вокал), Зулейха Абдуллаева (ф-но), Нармин Гурбанова (ф-но), Нигяр Гусейнли (ф-но), Мурад Рашидов (виолончель). В их исполнении прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов, таких как Ф. Шопена, С. Майкапара, А. Вьетана, Ф. Амирова, Т. Гулиева, Г. Гараева, Г. Форе, Ф. Листа, пропитанные духом патриотизма.

Также поразили публику своим талантом молодые композиторы Орхан Латифзаде, Лала Ахмедова, Нигяр Алиева, Арзу Аббасова. Их произведения в исполнении сверстников были встречены бурными аплодисментами.

На протяжении всего концерта публика восторженно аплодировала молодым исполнителям и сопровождала их выступление возгласами "браво!".

В заключении вечера участники концерта, посвященного 100-летию АДР, который прошел в рамках масштабного проекта Филармонии "Gənclərə dəstək" были отмечены дипломами от имени Азербайджанской государственной академической филармонии и Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории.

Н. Гасымова