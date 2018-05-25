Радио «ASAN» и Сабина Бабаева представили проект, посвященный 100-летию АДР - ВИДЕО

Радиостанция "ASAN" и Сабина Бабаева представили новый проект, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Цель проекта - продвижение традиций, ценностей и атрибутов государственности.

Сабина Бабаева исполнила в близкой к оригиналу классической форме государственный гимн Азербайджана (слова - Ахмеда Джавада, музыка - Узеира Гаджибейли). Аранжировка песни принадлежит Самиру Ширинову.

"Я всегда хотел исполнить наш гимн. Во-первых, потому что гимн дорог и свят для каждого из нас. Во-вторых, я была уверена, что исполню гимн на высоком уровне. И музыка, и слова государственного гимна идеальны. Произведение великого композитора Узеира Гаджибейли великолепно, с очень сильным настроем. Я это отлично прочувствовала, когда исполняла его. Надеюсь, наш проект будет оценен по достоинству и полюбится слушателями", - сообщила Day.Az Сабина Бабаева.

Отметим, что Сабина Бабаева, представлявшая Азербайджан на Международном конкурсе песни "Евровидение 2012", впервые состоявшемся в нашей стране, ранее исполняла государственный гимн Азербайджанской Республики на официальной церемонии закрытия Европейских игр в 2015 году. В то время гимн, исполненный Сабиной Бабаевой вместе с Фаридом Мамедовым, был подготовлен в Немецкой филармонии.

Внося свой вклад в 100-летие Азербайджанской Демократической Республики, Радио "ASAN" представляет Государственный гимн Азербайджана в исполнении Сабины Бабаевой.

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Ф. Агаларова