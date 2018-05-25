Центр мугама представил в рамках нового проекта "Dastan gecələri" дастан "Лейли и Меджнун" - ФОТО

Вчера в Международном центре мугама в рамках совместного проекта Центра и Азербайджанского фольклорного института академии наук "Dastan gecələri" был представлен дастан "Лейли и Меджнун".

Отметим, что в своем новом крупном проекте "Dastan gecələri" Центр мугама расширяет свою деятельность и обращается к народнопоэтическому творчеству.

Со вступительной речью на мероприятии выступил директор Азербайджанского фольклорного института академии наук, академик Мухтар Иманов. Он отметил важность данного проекта в популяризации азербайджанского культурного наследия.

"Цель проекта не только продемонстрировать и пропагандировать азербайджанские дастаны, но и показать богатство художественно - технических и мело-поэтических особенностей современного азербайджанского искусства ашугов.

Ашугское искусство - уникальное явление азербайджанского фольклора со своей древней историей. Пройдя различные этапы исторического развития, ашугское искусство объединило в себе многие нематериальные культурные ценности нашего народа. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", - сообщил публике М. Иманов.

Далее в исполнении ашуга Джахангира Гулиева прозвучал дастан "Лейли и Меджнун".

Исполнение было встречено бурными аплодисментами публики.

Напомним, что в рамках данного проекта зрителям уже был представлен дастан "Alı xan - Pəri xanım". В дальнейшем будут представлены такие дастаны, как "Abbas-Gülgəz" (19 июня), "Kiçik Rza" (28 сентября), "Aşıq Alının Türkiyə səfəri" (31 октября), "Məhəmməd - Səlbi xanım" (27 ноября), "Əmrah - Səlbi" (25 декабря).

Информационная поддержка проекта - азербайджанский телеканал "Культура", Азербайджанское радио, АЗЕРТАДЖ, Trend.az, Day.Аz, Milli.Аz.

Билеты на концерты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az.

Н. Гасымова