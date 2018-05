Известный азербайджанский пианист выступит в Московской консерватории - ФОТО

Известный азербайджанский пианист, аспирант Московской консерватории, лауреат международных конкурсов Риад Мамедов выступит в Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

В концерте под названием "Искусство джазовой импровизации", который состоится 10 июня, выступит класс преподавателя Григория Файна.

Отметим, что пианист и композитор Г. Файн является президентом клуба "Друзья джаза", членом Союза композиторов и лидером известного в России и за рубежом фортепианного трио.

Риад Мамедов (фортепиано), Елизавета Терентьева (фортепиано), Никита Хабин (фортепиано), Иван Гостев (фортепиано), Сергей Тютин (фортепиано), Дмитрий Файн (фортепиано), Андрей Санников (флейта), а также Григорий Файн (фортепиано), Игорь Кондур (контрабас), Юрий Пропалов (ударные) в составе Трио Григория Файна исполнят произведения Г. А. Файна: Сонату-импровизацию до минор, "Снова вместе", "Восточная мелодия", "A Happy Day", "You Are My Dream", и произведения из джазового альбома "Tale town", "Let's dance", Вальс для Натали, "Грустная самба", Соната-импровизация фа минор, Элегия, Время ночи, Музыкальная шкатулка,

Интермеццо.

Стоит подчеркнуть, что в исполнении Риада Мамедова также прозвучит произведение Вагифа Мустафазаде "Bahar" в собственной аранжировке в стиле джаз-мугам.

Ф. Агаларова