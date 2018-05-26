В Центре мугама прошел яркий концерт в честь 100-летия АДР - ФОТО

В Международном центре мугама состоялся концерт, посвященной 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Мероприятие прошло при поддержке Центра мугама.

В Центре мугама постоянно проходят мероприятия, на которых выступают талантливые ученики и студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Азербайджанской национальной консерватории, детских музыкальных школ.

Вчера же на концерте выступили ученики средней специализированной музыкальной школы им.Бюльбюля. В их исполнении прозвучали произведения А. Вивальди, Г. Венявского, Дж. Джахангирова, Дж. Фрискобальди, Ф. Шопена, Ф. Крейслера, Т. Гулиева и других композиторов на рояле, скрипке, таре, виолончели, кларнете.

Выступления юных талантливых исполнителей сопровождались бурными аплодисментами.

Напомним, что 29 мая в Центре мугама в рамках проекта Центра "Aşıq musiqisi axşamları" будет представлен концрт под названием "Yeni səslər, qədim havalar".

Информационная поддержка проекта - азербайджанский телеканал "Культура", Азербайджанское радио, АЗЕРТАДЖ, журнал "Баку", Trend.az, Day.Аz, Milli.Аz.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN и онлайн на iticket.az.

Н. Гасымова