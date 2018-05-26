Первому официальному визиту Генерального секретаря Института Гёте в Баку будет сопутствовать ряд мероприятий - ФОТО

2 июня Генеральный секретарь Института Гёте г-н Йохан Эберт посетит столицу Азербайджана с целью официального открытия Goethe-Zentrum Baku и для участия в летней программе центра, состоящей из серии выставок и музыкальных мероприятий. Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе Goethe-Zentrum Baku.

Goethe-Zentrum Baku - ответвление Goethe-Institut, учреждения культуры Федеративной Республики Германия, отделения которого работают во многих странах мира. Деятельность организации направлена на популяризацию немецкого языка за рубежом и расширение международного сотрудничества в области культуры.

Goethe-Zentrum Baku предлагает не только пропаганду немецкой культуры, но и международное сотрудничество в области культуры. Goethe-Zentrum Baku строит мосты между Азербайджаном и Германией посредством культурной дипломатии, организуя выставки, презентации, выступления художников, лекции, литературные чтения, концерты, показы фильмов и многие другие мероприятия в Kapellhaus, родине Немецко-Азербайджанской культурной ассоциации, также сотрудничает с различными местными учреждениями, такими как Министерство rультуры, администрация Ичери Шехер и Yarat.

Летняя программа Goethe-Zentrum Baku включает в себя проведение международного экспериментального техно-музыкального фестиваля "Unsound Dislocation: Baku", выставочный проект "Диалог" куратора Асли Самадовой, выставку "Art & Football", куратором которой выступит директор Goethe-Zentrum Baku г-н Альфонс Хук, а также концерты, которые пройдут в течение июня и июля. Goethe-Zentrum Baku проводит высококлассные культурные события совершенно бесплатно, тем самым делая все свои мероприятия общедоступными.

Летняя выставочная программа Goethe-Zentrum Baku стартует с проекта "Диалог", в рамках которого здания, первоначально предназначенные для религиозных целей, используются в качестве выставочных пространств: так, инсталляция "Макам. Поэзия руин" - работа египетского художника Юссеф Лимуда в неоготическом Капельхаусе представлена в паре с "Пятью солнцами / после Галилея" немецкого художника Миши Кубалла в Шахской мечети XV века Дворца Ширваншахов, которая открывается 2 июня в 17:00.

С 3 июня 2018 посещение световой инсталляции "Пять солнц / после Галилея" возможно при покупке билета во Дворец Ширваншахов. Часы работы: ежедневно - с 10:00 по 18:00. Касса закрывается к 17:30.

Многозначность слова "макам" на арабском языке даёт широкий спектр интерпретации произведения Лимуда. "Макам" - это и место, которое можно было бы назвать домом, где, однако, невольно испытываешь ностальгию. Ещё одна интерпретация предполагает связь с восточной музыкой: "макам" - это многозначный термин, обозначающий как ладовый звукоряд, так и текстомузыкальную композицию, схожую с мугамом. Выставка "Макам. Поэзия руин" предваряется концертом "Şövq və Həsrət", в котором азербайджанский мугам в исполнении ханенде Забиты Алиевой и Сархана Буньядзаде будет представлен в сочетании с джазовой музыкой Эльчина Ширинова. Этот проект был специально разработан для программы Года Азербайджанской Культуры в Германии, с большим успехом исполнен в Академии Художеств в Мюнхене 25 июня 2008 года и с тех пор нигде больше не представлялся.

Тоска, томление (в европейских языках наиболее емко обозначаемое немецким словом Sehnsucht) - вечный мотив традиционной мистической поэзии Востока, отсылающий к суфийскому понятию неземной любви, которая, по определению, не подразумевает возможность воссоединения с трансцендентным, с объектом любви.

Два мугамных певца, молодой человек и девушка - основные герои музыкального повествования.

Джазовый пианист играет всегда строго в паузах между мугамными пьесами, никоим образом не пытаясь выйти на эклектическую смесь с мугамом.

Концерт состоится 2 июня в 19:30 в Зале Органной и Камерной Музыки (Кирха). Адрес: ул. 28 Мая, 41. Вход свободный. Зрителям концерта будет дана возможность ознакомиться с выставкой "Макам. Поэзия руин" Юсефа Лимуда.

Выставка "Макам. Поэзия руин" открыта в Капельхаусе ежедневно с 14:00 до 20:00 с 3 июня по 12 июня. Адрес: ул. 28 Мая, 35. Вход свободный.

Ф. Агаларова