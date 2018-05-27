В заповеднике Гала прошел Фестиваль "Народное творчество: древнее искусство ручной работы" - ФОТО

В пригороде Баку, Государственном историко-этнографическом заповеднике Гала 25-26 мая прошел Фестиваль "Народное творчество: древнее искусство ручной работы" (Xalq yaradıcılığı: qədim el sənətləri), организованный Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения и Институтом археологии этнографии НАНА, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Мероприятие было посвящено 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Автор проекта, директор Mədəniyyət TV Рамиль Гасымов отметил, что главная цель фестиваля - пропаганда национального наследия и творчества, организация полезного и плодотворного досуга населения и гостей страны. Государством уделяется большое внимание сохранению национального наследия, пропаганде культуры, развитию народно-прикладного творчества, мастера и талантливые представители искусства окружены заботой и вниманием. В списке шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО от Азербайджана - мугам, искусство ашугов, ковроткачества, изготовления и ношения женского шёлкового головного платка кялагаи, мастерство изготовления и игры на таре и кяманче, праздник Новруз, традиционная верховая игра на Карабахских конях - човган, медное производство в Лагиче, культура приготовления лаваша и долмы.

В праздничной программе были представлены выступления музыкальных коллективов и вокалистов Азербайджанского телевидения и радио, изделия мастеров декоративно-прикладного творчества и книжная ярмарка, традиционное искусство ткачества азербайджанских ковров, борьба зорхана, национальные костюмы и танцы, выступления ашугов и исполнителей мугама, интерактивные игры и многое другое.

Каждый посетитель смог бесплатно представить здесь свои ручные работы и показать творческий талант. Для гостей, молодежи и школьников были организованы мастер-классы по изготовлению тарелок и кувшинов из глины и металла, искусству ковроткачества и изготовлению подковы для лошади, показано искусство мастеров эбру. Для гостей были также организованы экскурсии по заповеднику "Гала".

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