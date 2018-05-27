YARAT представил "Ночь в Музее – Покори ночь!": живопись, музыка, театр, мода - ФОТО

Пространство Современного Искусства YARAT представило очень интересный, увлекательный и познавательный проект - "Ночь в Музее - Покори ночь!". Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В его рамках все пункты YARAT, включая Центр Современного Искусства YARAT, Проектное Пространство ARTIM и Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков обрели праздничную атмосферу, встретили огромное количество посетителей, представили различные программы, рассчитанные на разный возраст и интересы посетителей.

Мероприятие посетили основатель и руководитель организации Пространство Современного Искусства YARAT Аида Махмудова, представители культуры и искусства, творческой интеллигенции и молодежи.

В рамках проекта "Ночь в Музее - Покори ночь!" - представлены специальные развлекательные программы, творческие занятия, лекции, ознакомление с экспозициями. Живопись, музыка, театр, мода, инсталляция - проект "Ночь в Музее - Покори ночь!" объединяет все виды искусства и создает неповторимую атмосферу.

В Центре Современного Искусства YARAT день особенным сделали такие программы как боди-арт - "Превратись в кого хочешь" и ходячие скульптуры - "Этрусские ораторы". Также совместно с компанией "Азеркосмос" для гостей был подготовлен конкурс "Природа или человек".



С большим энтузиазмом посетители мероприятия "Ночь в Музее - Покори ночь!" создавали коллективную работу под впечатлением от выставки Аиды Махмудовой "Невыдуманные перспективы". Экспозиция Аиды Махмудовой, в основе которой лежат эксперименты автора с различными материалами, представлена на втором этаже Центра Современного Искусства YARAT. Деконструкция материалов, их смешение (бумага, глина, цемент, камень, в том числе используемый впервые именно для этой выставки мрамор), сборка по слоям и процесс их воссоздания рассматриваются художницей как "развитие" материала, играют роль своего рода "эмоционального исцеления". Инсталляция из напоминающих разрушенные колонны статуй и монументальных настенных произведений создает ощущение полуразрушенного и недостроенного, другими словами, находящегося в "переходной фазе" пространства, и подчеркивает значимость энтропии (степени распада, разрушения) как важного этапа творчества.

Также была представлена возможность создать коллективную работу под впечатлением от выставки итальянского художника Микеланджело Пистолетто "Сделай это". Одной из центральных работ экспозиции Микеланджело Пистолетто "Сделай это", расположенной на первом этаже Центра, является символ "Terzo Paradiso" - своеобразное выражение гармонического будущего, где сосуществуют природа и общество. "Третий рай" - заявляет социальную ответственность как "сближение всего искусственного, в том числе науки и технологий, с творчеством с целью возвращения жизни в мир" и движение в направлении поиска рационального, сбалансированного, социально-ответственного мира.

В рамках мероприятия "Ночь в Музее - Покори ночь!" был продемонстрирован спектакль театрального коллектива ADO. Коллектив театра предлагает новые формы современного театрального и исполнительского искусства. Постановка рассказывает о любви двух бездомных людей... В спектакле заняты - Эльмин Бадалов, Эльса Фуртадо и Сабир Мамедов.

В Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков посетители приняли участие в мастер-классе по созданию автопортретов из цветов, дав волю своей фантазии и включив креативность. Один из руководителей мастер-класса флорист Лала Сафаралиева, рассказала Trend Life, что проект "Ночь в Музее - Покори ночь!" - это замечательная инициатива.

"Замечательно, что в рамках "Ночи в Музее - Покори ночь!" проходят много разных мероприятий - мастер-классы, показ мод, звучит живая музыка. Чем больше людей будет приходить и приобщаться к искусству, тем лучше. Идея нашего мастер-класса заключается в том, что его участники вначале рисуют портрет, или автопортрет, а после украшают его живыми цветами. Все участники с большим энтузиазмом и воодушевлением подошли к работе, что конечно радует, - отметила Сафаралиева.

Далее вечер продолжится показом авторской коллекции дизайнера Натаван Алиевой и дискуссией на тему "Каким образом костюмы отражают нашу индивидуальность?". По словам Натаван Алиевой, коллекция трактовала тему и концепцию того как мода влияет на наше внутреннее "я". Дизайнер отметила, что мода играет очень большую роль в нашей жизни, многие факторы влияют на наши цветовые гаммы, формы, и мы порой одеваемся, не задумываясь об этом. Важно, чтобы каждый обратил внимание на то, что он надевает, что влияет на наш выбор.

Как отметила Натаван Алиева, такие мероприятия, как "Ночи в Музее - Покори ночь!" предоставляют замечательную возможность творить, видеть краски, развиваться.

Отметим, что посетители Музея живописи Азербайджана XX-XXI веков также ознакомились с выставкой "Труд, отдых и мечты: 1960-1980-е глазами азербайджанских мастеров", на которой представлены работы ведущих азербайджанских живописцев.

Далее в рамках мероприятия "Ночь в Музее - Покори ночь!" на открытой площадке рядом с Центром Современного Искусства YARAT и Музеем живописи Азербайджана XX-XXI веков состоялось выступление Кямрана Рзаева (вокал), Наргиз Алиевой (пианино), Ибрагима Бабаева (тар), Ойи Эргюн (вокал, флейта) и Магамеда Мамедли (аккордеон). В их исполнении прозвучали великолепные музыкальные композиции и ретро-хиты.

Затем было представлено огненное шоу, и состоялось выступление диджеев - Nasa Mareena и Фархада Фарзалиева.

В рамках "Ночи в Музее" в Проектном Пространстве ARTIM прошло открытие выставки "Мяхялля", представленной одноименным творческим коллективом, а затем состоялось выступление диджея.

Партнеры мероприятия "Ночь в Музее - Покори ночь!": Управление Приморского Бульвара, ОАО "Азеркосмос", Enoteca Meydan, Natavan Apparel, коллектив ADO и цветочный бутик Fleuriste.