Народная артистка Наталья Шаровская: "Благодарю Президента Ильхама Алиева за такую высокую оценку моего творчества"

Президент Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям культуры Азербайджана.

Согласно данному распоряжению актриса Азербайджанского государственного русского драматического театра им. С. Вургуна Наталья Шаровская получила звание народной артистки Азербайджана.

"Я очень рада получить звание народной артистки Азербайджана и хочу поблагодарить нашего уважаемого Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за такую высокую оценку моего творчества.

Я коренная бакинка в третьем поколении и мне особенно ценно получить это звание в своей любимой стране. Я рада, что присвоение звания совпало с другими знаменательными для Азербайджана событиями - 95-летием Общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летием АДР. Получить высокое звание в одном ряду с такими датами - символично", - сказала Day.Az Н. Шаровская.

В беседе с нами актриса также выразила благодарность главе государства и Первому вице-президенту за заботу и внимание к деятелям искусства.

"10 лет назад Президент Ильхам Алиев подарил нам прекрасно отремонтированное здание театра и сказал, что русский театр в Баку - это навсегда. Мы очень благодарны за такое внимание к нам и заботу.

Я также хочу поблагодарить Президента Азербайджана за вручение ордена "Шараф" моему супругу Александру Шаровскому.

Счастья, мира и процветания нашей стране, пусть над нашими головами всегда будет мирное небо", - сказала Н. Шаровская.

Франгиз Агаларова