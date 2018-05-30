Заслуженный артист Эльвин Ганиев: "Очень горд и благодарен Президенту Ильхаму Алиеву"

27 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий ряду деятелей культуры нашей страны.

Звание Заслуженного артиста Азербайджана получил и молодой скрипач Эльвин Ганиев, имя которого входит в шестерку топовых молодых скрипачей мира. Эльвин - лауреат и победитель международных конкурсов, президентский стипендиат, его имя несколько лет назад было включено в "Золотую книгу" юных талантов Азербайджана.

"Хочу выразить глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за присвоение мне высокого звания Заслуженного артиста Азербайджана. Хочу поблагодарить за поддержку и заботу, за создание всех условий, чтобы молодые представители искусства могли расти и достойно представлять свой родной Азербайджан во всем мире!" - сказал Эльвин Ганиев в беседе с Day.Az.

Молодой скрипач, который сейчас учится и концертирует за рубежом, признался, что новость о присвоении ему звания стала для него большим сюрпризом. О том, что он теперь Заслуженный артист Азербайджана, сообщила Эльвину по телефону мать.

"Я в первый момент ей не поверил, думал, что шутит. Но это оказалось правдой и стало огромным сюрпризом для меня. Я очень рад, счастлив и горд в свои двадцать лет получить это звание как знак высокой оценки, которую мне дает моя Родина. Выступая на зарубежных площадках, я никогда не забываю, что представляю Азербайджан, и горжусь этим. И мне вдвойне приятно, что звание Заслуженного артиста присвоено мне накануне такой знаковой даты, как столетие Азербайджанской Республики. Это стало настоящим подарком к празднику. Я всегда буду стараться быть достойным гражданином Азербайджана и на самом высоком уровне представлять свою Родину на всех сценах мира", - сказал молодой скрипач.

Отметим, что Эльвин Ганиев в настоящее время продолжает обучение у Швейцарии у легендарного педагога Захара Брона. С начала года принял участие во многих концертах в Баку, Монако, Монте-Карло, Лондоне, Стамбуле, Анкаре, Тиране, Берлине, Роттердаме, Дюссельдорфе, Париже. В планах - участие в ряде престижных международных конкурсов, на которых Эльвин, теперь уже Заслуженный артист Азербайджана, готовится представить свою страну на самом высоком уровне.

Франгиз Агаларова