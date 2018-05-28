Сабина Бабаева: Президент Ильхам Алиев уделяет большое внимание сфере культуры и поощряет творческих деятелей

Президент Ильхам Алиев в воскресенье подписал распоряжение о присвоении почетных званий деятелям культуры Азербайджана.

Согласно данному распоряжению, известная певица Сабина Бабаева стала заслуженной артисткой Азербайджана.

"Президент Ильхам Алиев подарил нам большую радость. Я всем сердцем ждала этого дня, всю свою творческую биографию всегда старалась достойно представлять свою страну на международной арене. Я неоднократно принимала участие в международных конкурсах, достойно представляла Азербайджан и занимала призовые места, становилась лауреатом. Очень много участвовала в значимых для страны мероприятиях и всегда это делала с огромной гордостью и удовольствием.

Что могу сказать? Я счастлива. Спасибо огромное Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что они ценят молодежь, заботятся о деятелях культуры. Потому что очень важно быть оцененным вовремя, не отчаяться. И я безмерно благодарна Президенту, что он уделяет большое внимание сфере культуры и поощряет творческих деятелей. А самое главное, поощряет их вовремя. Эта забота очень воодушевляет и дает стимул для новых достижений", - сообщила Day.Az Сабина Бабаева.

Певица призналась, что новость вдохновила ее на новые достижения, и у нее зародилась идея сделать хорошую концертную программу азербайджанской классической и народной музыки с одним из наших ведущих государственных оркестров.

"Очень важно, когда человек видит плоды своих трудов", - сказала певица.

Отметим, что Сабина Бабаева с 1999 года принимает активное участие в различных международных конкурсах и является обладателем их дипломов и призов. Она принимала участие в Днях культуры Азербайджана в Вашингтоне, Париже, Каннах, Вильнюсе, исполняла Национальный гимн Азербайджана на церемонии закрытия Европейских Игр-2015, была почетным гостем на концерте, посвященном закрытию Игр исламской солидарности-2017.

Напомним также, что певица принимала участие в конкурсе "Евровидение-2012" с песней "When the Music Dies", где заняла 4-е место. А на днях С. Бабаева совместно с Радиостанцией "ASAN" представили новый проект, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

Франгиз Агаларова