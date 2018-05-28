Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов представил потрясающий клип, посвященный 100-летию АДР - ВИДЕО

Известный певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMİN) представил потрясающий клип, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, сообщает Trend со ссылкой на официальную страницу музыканта, передает Day.Az.

В Азербайджане сегодня 28 мая отмечают 100-летие со дня образования Азербайджанской Демократической Республики. АДР стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке. Это была парламентская республика. Меры, осуществленные в области государственного строительства, создание Национальной армии Азербайджана, объявление азербайджанского языка государственным языком, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. На трехцветном флаге гармонично сочетались тюркизм, ислам и европейское начало. АДР является первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Однако АДР суждено было просуществовать всего 23 месяца. 28 апреля 1920 г. 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и республика пала.

День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 г. отмечается как государственный праздник.