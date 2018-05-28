В Санкт-Петербурге открылась выставка «Учителя и ученики» - ФОТО

На днях в Институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина, открылась выставка "Учителя и ученики", - передает Day.Az со ссылкой на Yenicag.Ru.

"В Тициановском зале представлены дипломные работы 50-70-х годов из собрания Научно-исследовательского музея, а в Рафаэлевском зале представлены произведения художников ХХ века из коллекции Фонда реалистического искусства В.Ф. Пустарнакова" - рассказывает Екатерина Сапогова, художественный руководитель Фонда реалистического искусства В.Ф. Пустарнакова и куратор выставки "Учителя и ученики".

Организаторы проекта: Научно-исследовательский музей при Российской Академии художеств, Фонд реалистического искусства В.Ф. Пустарнакова, Фонд Гейдара Алиева, Центр Гейдара Алиева и Фонд "Императорское общество поощрения художеств".

Кураторы проекта: Вероника Богдан, Эмин Мамедов, Екатерина Сапогова и Мария Филатова.

"Проект "Учителя и ученики" - это уникальное явление в современной выставочной деятельности. Вниманию зрителей были представлены дипломные картины из собрания Научно-исследовательского музея, самостоятельные работы выдающихся художников Санкт-Петербурга и Москвы из коллекции Фонда В.Ф. Пустарнакова, и работы педагогов и профессоров Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.

Тематические картины, портреты, натюрморты, пейзажи, вошедшие в каталог и экспозицию выставки, дают четкое представление о времени, устремлениях, творческих поисках более 100 художников-реалистов. Темпераментные, фактурные с насыщенным колоритом произведения рассказывают о любви к родной земле, трудовых буднях, о простых радостях, важных исторических событиях. Участников выставки объединяет не только мастерское исполнение и высокий уровень письма, но и то, что все эти авторы смогли выработать собственный, узнаваемый художественный стиль, смогли привнести что-то новое в искусство реализма. Интересна эта выставка и тем, что мы можем проследить творческие пути учителей и их одаренных учеников, некоторые из которых впоследствии стали не только достойными художниками, но и раскрыли себя в педагогической деятельности. Так осуществляется неразрывная связь поколений, так бережно передаются от художника к художнику лучшие традиции мастерства, профессиональные секреты и, самое главное, правильное понимание значения и глубинного смысла искусства. Очень приятен и важен тот факт, что такая масштабная выставка "Учителя и ученики" проходит именно в год празднования 100-летия Азербайджанской Демократической Республики и 90-летия выдающегося художника Таира Салахова" - говорит Екатерина Сапогова.

Состав художников многонационален - родившиеся в Баку, Фергане, Одессе, Казани, Горьком, Витебске живописцы приезжали в Ленинград или Москву, чтобы получить классическое художественное образование, познакомиться с собраниями великих музеев. Впоследствии многие из них посвящали себя не только творческой, но и преподавательской деятельности.

В экспозицию вошли учебные и дипломные работы, позволяющие проследить путь становления таких мастеров, как Т. Т. Салахов, который представлен этюдом натурщицы, акварелью (двойная постановка в костюмах) 1956 года и итоговой монументальной картиной "С вахты" (1957). Среди других выпускников Института им. В. И. Сурикова - живописцы Л. В. Гудсков (1922 - 1997) и С. Л. Фролов (1924 - 1970).

После Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, осенью 2018 года, выставка будет показана в выставочном пространстве Центра Гейдара Алиева в Баку. Экспозиция дополнится произведениями азербайджанских художников из коллекции Фонда Гейдара Алиева.

В начале 2019 года выставку увидят московские зрители в залах Российской академии художеств в Москве.