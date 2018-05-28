В Центре мугама отметили 100-летие АДР прекрасным концертом классической музыки и мугама - ФОТО

В Международном центре мугама состоялся прекрасный концерт классической музыки и мугама, посвященный 100-летию АДР. Концерт был организован министерством культуры Азербайджана и посольством Франции в Азербайджане.

На мероприятии присутствовали заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, представители различных посольств в нашей стране, известные деятели культуры и меломаны столицы.

Концерт, совместивший в себе классические произведения и азербайджанскую национальную музыку, в очередной раз продемонстрировал красоту и богатство нашей культуры и мастерство наших исполнителей.

Специально приехавшая на это мероприятие французская скрипачка Marina Chiche вместе с народным артистом Азербайджана Мурадом Гусейновым открыли мероприятие исполнением произведения Клода Дебюсси "Лунный свет". Далее в их исполнении прозвучали 3 и 4 части Сонаты Гара Гараева.

Хочу отметить, что очень редко можно встретить музыканта, который способен прочувствовать музыку другой культуры. Так исполнение "Рондо Каприччиозо" Камиля Сен-Санса особенно удалось французской скрипачке, которая "пережила" произведение на сцене и позволила его "прожить" и публике. Данное исполнение вызвало продолжительные овации публики и возгласы "браво!".

Здесь стоит подчеркнуть, что виртуозная игра Мурада Гусейнова, его одинаково проникновенное исполнение европейских, а также произведений азербайджанских композиторов во всех концертных залах мира завораживает публику. Именно благодаря своему профессионализму, таланту и умению прочувствовать музыку, пианист получает приглашения выступать в самых лучших концертных залах мира.

Исполнив в сопровождении Мурада Гусейнова "Размышление" из оперы "Таис" Жюля Массне, французская скрипачка, после продолжительных аплодисментов, выразила благодарность организаторам концерта и сообщила, что рада была выступать на азербайджанской сцене.

Далее в исполнении заслуженного артиста Азербайджана, известного виолончелиста Алексея Милтых и Мурада Гусейнова прозвучало "Пробуждение" Габриэля Форе. Вслед за произведением французского композитора музыканты исполнили "Танец" Огтая Зульфигарова, который восхитил иностранных гостей столицы и также был встречен продолжительными овациями и восклицаниями "браво!".

Во второй части концертной программы звучал азербайджанский мугам. Заслуженные артисты Азербайджана, известные ханенде Нигяр Шабанова и Эхтирам Гусейнов, а также Алиага Седиев (тар), Эльшан Мансуров (кеманча) и Юсиф Азизов (нагара) порадовали зрителей, исполнив известные азербайджанские мугамы. А в заключении прозвучала несравненная "Карабах шикестеси", которая завершилась бурными аплодисментами зала.

Франгиз Агаларова